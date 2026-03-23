第1子妊娠発表のYouTuber華金カップル・りこ「少しずつ大きくなってきたお腹」マタニティ姿披露「すっかりママの顔」「可愛い妊婦さん」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】YouTuber・華金カップル（たつや・りこ）のりこが3月22日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】妊娠の人気YouTuber美女「大きくなってきた」ふっくらお腹披露
3月21日にカップル公式Instagramにて第1子を妊娠したことを報告していたりこは、今回の投稿で「母ちゃんになります」と改めて投稿。 緑に囲まれた屋外で、デニムのオーバーオールを着用し、ふっくらとしたお腹を愛おしそうに撫でる姿や、デザートを手に幸せそうな表情を浮かべるソロショットを公開した。画像には手描きで「つわり終わってから 大のデザート好きになってしまいました。毎日甘いもの食べてる」「少しずつ大きくなってきたお腹」などと、現在の体調についてもつづっている。
この投稿に、ファンからは「ご妊娠おめでとうございます！可愛い妊婦さん」「お腹がふっくらしていて、すっかりママの顔ですね」「オーバーオール姿がとっても可愛くてお似合いです」「美味しいものをたくさん食べて心穏やかに過ごしてください」「母子ともに健康で、元気な赤ちゃんが産まれてくることを願っています」といった声が寄せられている。
2人は、2020年6月に「華金カップル」としてYouTubeやInstagramなどSNSを開設し、仲睦まじい姿を公開。すると投稿開始するやいなや、当時商社マンと受付嬢と公表していた2人が放つ、泣けてくるほどの眩しいラブラブ動画に注目の声が集まり一躍話題に。
2023年4月5日には、入籍したことを発表。夫婦になってもカップル時代同様、ゆるい雰囲気ながらもリアルな2人の日常が垣間見える動画を更新しており、カップルYouTuberの中でも唯一無二の存在感を発揮している。（modelpress編集部）
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◆第1子妊娠発表・りこ、ふっくらお腹披露
3月21日にカップル公式Instagramにて第1子を妊娠したことを報告していたりこは、今回の投稿で「母ちゃんになります」と改めて投稿。 緑に囲まれた屋外で、デニムのオーバーオールを着用し、ふっくらとしたお腹を愛おしそうに撫でる姿や、デザートを手に幸せそうな表情を浮かべるソロショットを公開した。画像には手描きで「つわり終わってから 大のデザート好きになってしまいました。毎日甘いもの食べてる」「少しずつ大きくなってきたお腹」などと、現在の体調についてもつづっている。
◆元“商社マンと受付嬢”華金カップル、2023年に入籍
2人は、2020年6月に「華金カップル」としてYouTubeやInstagramなどSNSを開設し、仲睦まじい姿を公開。すると投稿開始するやいなや、当時商社マンと受付嬢と公表していた2人が放つ、泣けてくるほどの眩しいラブラブ動画に注目の声が集まり一躍話題に。
2023年4月5日には、入籍したことを発表。夫婦になってもカップル時代同様、ゆるい雰囲気ながらもリアルな2人の日常が垣間見える動画を更新しており、カップルYouTuberの中でも唯一無二の存在感を発揮している。（modelpress編集部）
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