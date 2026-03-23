ご褒美のカフェ代が1人7000円!?憧れの東京は「お金ばかりかかる」大学とバイトの往復で人生の選択を間違えたか？【インタビュー】
春から上京して東京の大学へ通う、主人公の美春。「金銭面は自分で何とかする」と親をなんとか説得して大学に入ったため、毎日アルバイト漬けの日々。周囲の華やかな大学生たちに圧倒され、「きれいになりたい」と思うものの、生活費を稼ぐので精一杯。憧れの地で輝くには「お金がかかる」ことを知った、うみの韻花(@umino_otoka)さんの『人生もっとうまくやれたのに 港区女子の絶望と幸せ』を紹介するとともに本作について話を聞く。
【漫画】アフタヌーンティーで1人7000円!?
■憧れの東京は、お金ばかりかかる
入学して知り合った桜子は、都内在住。入学祝いに親からもらったというハイブランドのバッグを持つ華やかな大学生だ。バイト代で流行のカフェに行ったり、新作コスメに使う。かたや美春は田舎からの上京組。「金銭面は自分で何とかする」と親を説得して上京したこともあり、奨学金と生活費を稼ぐことで精一杯の日々。
美春は桜子にSNSでよく見かけるカフェに誘われた。田舎にはないキラキラした世界に浮かれたものの注文したアフタヌーンティーが1人7000円と知り、1日のバイト代が吹っ飛ぶ価格に一気に現実に戻される。
「主人公の美春というキャラクターは、私自身の経験から着想を得てます」と、作者のうみのさんは言う。「もともと私が田舎出身で上京して理想と現実のギャップに突き当たったり、お金を稼ぐことで傲慢になり、本来の目標を見失い若さという勢いで生きてきた時期がありました。それを主人公に投影させているので、ある意味彼女は『存在したかもしれないもう1人の私』なのです」と話す。憧れた東京は大学とバイトの往復で夢を打ち砕かれた。
その後、美春は大学の準ミスコンに選ばれ、生活が一変。飲むだけで数万円が手に入る世界に足を踏み入れる。「作中にあるギャラ飲みの経験や港区で働いた経験はありませんでした。なので、リアルに実態を調査するために、元港区女子の方を探し何度も取材してシステムや実体験を調査しました。また、港区女子が好むブランド品や服装もリサーチして漫画に取り入れています」本作はよりリアリティを追及し「大学へ1人で見学に行き、主人公の擬似体験をしたり、港区界隈で資料集めをしました」と、取材にも力を入れたという。
美春は少しづつ憧れていた華やかな港区女子に染まっていく。「この過渡期で美春が嫌われるキャラにならないように、第1章や第2章あたりで彼女の葛藤や苦悩する描写をしっかり描き、少しでも読者さんが共感や同情などできるよう構成しました。美春が港区女子に染まっていく第3章以降は、美春の目のハイライトの数を徐々に減らしていってます。あとは、年齢を重ねたり整形をするたびに顔の比率を微妙に変えたり、身につけるファッションやアクセサリー・ブランド品や小物もこだわって描きました！」と、漫画を構成するうえでこだわったところにも注目したい。
「主人公と感情を一体化させて魂を込めて描いた作品です。皆さまにとって、ふとまた読み返したくなるような、そんな一冊になればうれしいです」制作に1年半を費やしたという本作にうみの韻花さんは、想いを込める。22歳の美春が手に入れた「憧れの東京」。お金を持つことで、果たして幸せになれるのか？10年後の美春は？東京の光と闇を描く。
取材協力：うみの韻花(@umino_otoka)
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■憧れの東京は、お金ばかりかかる
入学して知り合った桜子は、都内在住。入学祝いに親からもらったというハイブランドのバッグを持つ華やかな大学生だ。バイト代で流行のカフェに行ったり、新作コスメに使う。かたや美春は田舎からの上京組。「金銭面は自分で何とかする」と親を説得して上京したこともあり、奨学金と生活費を稼ぐことで精一杯の日々。
美春は桜子にSNSでよく見かけるカフェに誘われた。田舎にはないキラキラした世界に浮かれたものの注文したアフタヌーンティーが1人7000円と知り、1日のバイト代が吹っ飛ぶ価格に一気に現実に戻される。
「主人公の美春というキャラクターは、私自身の経験から着想を得てます」と、作者のうみのさんは言う。「もともと私が田舎出身で上京して理想と現実のギャップに突き当たったり、お金を稼ぐことで傲慢になり、本来の目標を見失い若さという勢いで生きてきた時期がありました。それを主人公に投影させているので、ある意味彼女は『存在したかもしれないもう1人の私』なのです」と話す。憧れた東京は大学とバイトの往復で夢を打ち砕かれた。
その後、美春は大学の準ミスコンに選ばれ、生活が一変。飲むだけで数万円が手に入る世界に足を踏み入れる。「作中にあるギャラ飲みの経験や港区で働いた経験はありませんでした。なので、リアルに実態を調査するために、元港区女子の方を探し何度も取材してシステムや実体験を調査しました。また、港区女子が好むブランド品や服装もリサーチして漫画に取り入れています」本作はよりリアリティを追及し「大学へ1人で見学に行き、主人公の擬似体験をしたり、港区界隈で資料集めをしました」と、取材にも力を入れたという。
美春は少しづつ憧れていた華やかな港区女子に染まっていく。「この過渡期で美春が嫌われるキャラにならないように、第1章や第2章あたりで彼女の葛藤や苦悩する描写をしっかり描き、少しでも読者さんが共感や同情などできるよう構成しました。美春が港区女子に染まっていく第3章以降は、美春の目のハイライトの数を徐々に減らしていってます。あとは、年齢を重ねたり整形をするたびに顔の比率を微妙に変えたり、身につけるファッションやアクセサリー・ブランド品や小物もこだわって描きました！」と、漫画を構成するうえでこだわったところにも注目したい。
「主人公と感情を一体化させて魂を込めて描いた作品です。皆さまにとって、ふとまた読み返したくなるような、そんな一冊になればうれしいです」制作に1年半を費やしたという本作にうみの韻花さんは、想いを込める。22歳の美春が手に入れた「憧れの東京」。お金を持つことで、果たして幸せになれるのか？10年後の美春は？東京の光と闇を描く。
取材協力：うみの韻花(@umino_otoka)
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