寺本莉緒、5年ぶり『ヤンマガ』表紙 オトナへと成長した衝撃の“ド迫力ボディ”
「ミスマガジン2018」ミスヤングマガジンを受賞した俳優の寺本莉緒が、23日発売『週刊ヤングマガジン』17号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】圧巻のボディライン＆妖艶な表情の寺本莉緒
2018年のグラビアデビューから、その圧倒的な「大迫力ボディ」で一世を風靡した寺本。近年は俳優として存在感を放っている寺本が、5年ぶりに『ヤンマガ』の表紙＆巻頭グラビアに登場。
故郷・広島で寺本の撮り下ろしを敢行。さらにオトナへと成長した“ド迫力ボディ”を存分に披露している。
なお巻中グラビアにはRoLuANGELの松山玲菜、巻末グラビアには「ミスマガジン2025」読者特別賞の冨永実里が登場する。
【別カット】圧巻のボディライン＆妖艶な表情の寺本莉緒
2018年のグラビアデビューから、その圧倒的な「大迫力ボディ」で一世を風靡した寺本。近年は俳優として存在感を放っている寺本が、5年ぶりに『ヤンマガ』の表紙＆巻頭グラビアに登場。
故郷・広島で寺本の撮り下ろしを敢行。さらにオトナへと成長した“ド迫力ボディ”を存分に披露している。
なお巻中グラビアにはRoLuANGELの松山玲菜、巻末グラビアには「ミスマガジン2025」読者特別賞の冨永実里が登場する。