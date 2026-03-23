Snow Man目黒蓮「晴れ風」新CMで海外挑戦への決意語る「もっといい景色を見せたい」
【モデルプレス＝2026/03/23】Snow Manの目黒蓮が出演するキリンビール 晴れ風の新WEBCM「晴れ風 新しくなる」篇（60秒）が、3月23日より全国放映開始される。
【写真】スノ目黒蓮、海外挑戦への決意語る新CM
今回のWEBCM は“新しい挑戦”をテーマに、海外での新たな活動を控えた目黒の、出発を直前に控えたタイミングで撮影された。海外で新たな挑戦をすることに決めた目黒は、発売以来多くの人に愛されてきた「晴れ風」が、発売から2年となるタイミングでフルリニューアルを決断したことに対し、深く共感。今回の挑戦に向き合う心境について「怖いと思う時がある」「正直、今も不安です」と本音を明かす場面もありながら「でも、その先でもっといい景色を見せたい」と語り、未来を見据えた前向きな決意を見せる。
撮影中には、新しくなった「晴れ風」を一口飲み、思わず「うまい！」とつぶやきながら余韻を味わう。「家でもこんな感じで飲んでいる」と、普段から「晴れ風」を楽しんでいる様子がうかがえた。また、今回の撮影では、これまでの歩みを振り返るような和やかな表情を見せる場面もあり、発売から約2年、ブランドとともに歩んできた目黒とスタッフとの信頼関係が感じられる温かい雰囲気の中で撮影が行われた。
撮影後のインタビューでは、ブランド初のフルリニューアルを迎える「晴れ風」について、「挑戦を重ねて進化していく姿に、自分と似た部分を感じる」と語り、新しくなる「晴れ風」とともに新たな一歩を踏み出していきたいとコメント。海外への挑戦についても、「挑戦し続ける自分を、これからも変わらず持ち続けていたい」と決意を明かした。
さらに、新生活を迎える人々へ向けて、「勇気を持って一歩踏み出せば、成功でも失敗でも必ずいい経験になる」とエールを送り、「頑張った1日の終わり、『明日もまた頑張ろう』と思える時間に、『晴れ風』を楽しんでほしい」と笑顔で語った。新しくなった「晴れ風」とともに、目黒自身の新たな挑戦への決意が感じられるインタビューとなった。（modelpress編集部）
ー 海外挑戦前の撮影はいかがでしたか？
本当にいつも通り知っている周りのスタッフの皆さんと、いつも通り明るい雰囲気の中で撮影ができたと思います。今日も自分が「晴れ風」の現場に入った時に、これから撮影を始めるのに、「お疲れ様でした」と、いつもの感じで僕を明るく撮影に迎え入れてくださって、そういったチーム感が変わらず、またいいものが撮れたんじゃないかなと思います。
ー 新しいことに挑戦する目黒さんにとって「晴れ風」はどのような存在ですか？
「晴れ風」の味が新しくなって「晴れ風」が進化したように、僕も進化していくために日々いろんなことに挑戦しているので、そうした点に共通点を感じています。「晴れ風」と似た部分を感じられて、一緒に一歩踏み出したいなって思います。
ー 海外に挑戦する目黒さんの決意を教えてください。
今までもこうして色んなことに挑戦をしてきて、ありがたいことに色んな方に自分のことを知っていただいて、色んな方に応援していただけていると思うので、挑戦する自分を変わらずこれからも、持ち続けていたいなと思います。まさに進化していく「晴れ風」もそうだと思いますし、今までの自分のやり方と変わらない自分で、頑張っていきたいなと思います。
ー 新しい挑戦をする皆さんにメッセージをお願いします。
何か新しいことを始めることやチャレンジすることは、ワクワクもあるけど不安もあると思います。それでも勇気を持って一歩踏み出してみたら、それが成功でも失敗でも確実にいい経験になると思います。新しくなる「晴れ風」とともに、僕も一歩踏み出して頑張っていきたいと思うので、新生活が始まる皆さんと一緒に、頑張って一歩踏み出せたらうれしいなと思います。
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【写真】スノ目黒蓮、海外挑戦への決意語る新CM
◆目黒蓮、海外挑戦への決意語る
今回のWEBCM は“新しい挑戦”をテーマに、海外での新たな活動を控えた目黒の、出発を直前に控えたタイミングで撮影された。海外で新たな挑戦をすることに決めた目黒は、発売以来多くの人に愛されてきた「晴れ風」が、発売から2年となるタイミングでフルリニューアルを決断したことに対し、深く共感。今回の挑戦に向き合う心境について「怖いと思う時がある」「正直、今も不安です」と本音を明かす場面もありながら「でも、その先でもっといい景色を見せたい」と語り、未来を見据えた前向きな決意を見せる。
撮影後のインタビューでは、ブランド初のフルリニューアルを迎える「晴れ風」について、「挑戦を重ねて進化していく姿に、自分と似た部分を感じる」と語り、新しくなる「晴れ風」とともに新たな一歩を踏み出していきたいとコメント。海外への挑戦についても、「挑戦し続ける自分を、これからも変わらず持ち続けていたい」と決意を明かした。
さらに、新生活を迎える人々へ向けて、「勇気を持って一歩踏み出せば、成功でも失敗でも必ずいい経験になる」とエールを送り、「頑張った1日の終わり、『明日もまた頑張ろう』と思える時間に、『晴れ風』を楽しんでほしい」と笑顔で語った。新しくなった「晴れ風」とともに、目黒自身の新たな挑戦への決意が感じられるインタビューとなった。（modelpress編集部）
◆目黒蓮インタビュー（※一部抜粋）
ー 海外挑戦前の撮影はいかがでしたか？
本当にいつも通り知っている周りのスタッフの皆さんと、いつも通り明るい雰囲気の中で撮影ができたと思います。今日も自分が「晴れ風」の現場に入った時に、これから撮影を始めるのに、「お疲れ様でした」と、いつもの感じで僕を明るく撮影に迎え入れてくださって、そういったチーム感が変わらず、またいいものが撮れたんじゃないかなと思います。
ー 新しいことに挑戦する目黒さんにとって「晴れ風」はどのような存在ですか？
「晴れ風」の味が新しくなって「晴れ風」が進化したように、僕も進化していくために日々いろんなことに挑戦しているので、そうした点に共通点を感じています。「晴れ風」と似た部分を感じられて、一緒に一歩踏み出したいなって思います。
ー 海外に挑戦する目黒さんの決意を教えてください。
今までもこうして色んなことに挑戦をしてきて、ありがたいことに色んな方に自分のことを知っていただいて、色んな方に応援していただけていると思うので、挑戦する自分を変わらずこれからも、持ち続けていたいなと思います。まさに進化していく「晴れ風」もそうだと思いますし、今までの自分のやり方と変わらない自分で、頑張っていきたいなと思います。
ー 新しい挑戦をする皆さんにメッセージをお願いします。
何か新しいことを始めることやチャレンジすることは、ワクワクもあるけど不安もあると思います。それでも勇気を持って一歩踏み出してみたら、それが成功でも失敗でも確実にいい経験になると思います。新しくなる「晴れ風」とともに、僕も一歩踏み出して頑張っていきたいと思うので、新生活が始まる皆さんと一緒に、頑張って一歩踏み出せたらうれしいなと思います。
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