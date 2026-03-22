Wソックス有望株との一戦に登板…3回1安打無失点8Kの回答

また逸材が現れた。ドジャースは21日（日本時間22日）、ホワイトソックスとの有望株同士のオープン戦に臨んだ。4回から登板したザック・ルート投手は3イニングを投げて無四球8奪三振の好投。「相変わらず育成上手い」「また凄い選手がドジャースに」と日米ファンも驚いている。

ルートは8-8の同点の4回から登板した。乱打戦が展開される荒れたゲームのなか、いきなり3者連続三振と抜群の立ち上がりを見せ、空気を一変させた。5回は先頭をニゴロとし、2者連続三振。6回は2者連続三振後に初安打を許したが、最後も三振斬り。3回1安打無失点、全9アウト中8つを三振で記録した。

右足を大きく蹴り上げ、体を捻りながらリリースする独特なフォームが持ち味。昨年のドラフト1巡目、全体40位指名で名門に入団した22歳だ。ドジャースは毎年強いゆえにドラフト指名順位は低く、さらに大型補強の影響で指名権を失うことも少なくない。40位でも、昨年指名した選手では“最高位”にあたる。

ベールを脱いだ逸材の衝撃のピッチングに、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者も「実に見事なプロデビューだ」と反応するなど感心は高まるばかり。ファンからも「早くメジャーに上げよう」「ドジャースのシステムはどうなってる」「また化け物みたいなやつ出てきてて草」など驚きが広がった。（Full-Count編集部）