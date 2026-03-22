「卓球天使」の愛称を持ち、芸能活動と掛け持ちしてきた卓球選手の菊池日菜（22）が22日、自身のインスタグラムを更新。卒業式での自身の思いを語った。

菊池は「支えてくださった皆さん、本当にありがとうございました」と周囲に感謝。東京女子体大の卓球部に所属しながら、3年生から芸能活動を並行して行うなど、多忙な生活を送ってきたが、様々な出会いを振り返り「私にとってかけがえのない大切な財産」とつづった。

そのうえで「これからまた新たな道へと進みます」と4月からは新しい活動に挑戦することを明かし「皆さんこれからもよろしくお願いいたします」と投稿した。

インスタグラムでは、かま姿の卒業式の様子を披露。普段とは違う出で立ちに、「卒業おめでとう」の祝福以外にも「可愛いさパーフェクトです」「とっても可愛いです」「凄い綺麗やわぁ…」などのコメントが集まっていた。

菊池は、卓球Tリーグの「ノジマTリーグ2025―2026シーズン プレーオフ」の応援アンバサダーを務めるなど、「卓球天使」「卓球美少女」などの愛称でファンの間でも親しまれていた。

【菊池日菜インスタグラム全文】

大学を卒業しました。

これまで支えてくださった皆さん、本当にありがとうございました。

体育大学という環境の中でスポーツに真剣に向き合いながら過ごした4年間は、決して簡単なものではありませんでした。日々の練習に加えて沢山のスポーツの専門的な知識や技術の習得にも取り組み、限られた時間の中で一つひとつをやり切る毎日でした。

大学3年生からは芸能活動を始め、新しいことに挑戦する中で、練習、授業、仕事のすべてを両立することの難しさを実感することも多くありました。思うようにいかず悩んだり、不安になることもありましたが、そのたびに周りの方々の支えや温かい言葉に何度も助けられてきました。

どんな時も支えてくれた家族、親身にご指導してくださった先生方、共に頑張ってきた仲間、そして応援してくださった皆さんの存在があったからこそここまで諦めずやり切ることができたと思っています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

この4年間で経験したこと、乗り越えてきたこと、出会えたすべての人たちは私にとってかけがえのない大切な財産です。

これからまた新たな道へと進みます。これまで学んだことや経験を大切にしながら、私らしく一歩ずつ成長していきたいと思います。そして、これまで支えてくださった皆さんに恩返しができるよう、これからも努力を続けていきます。

皆さんこれからもよろしくお願いいたします

菊池日菜