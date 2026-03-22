「ウィナーズカップ・Ｇ２」（２２日、防府）

深谷知広（３６）＝静岡・９６期・Ｓ１＝が最終２角手前６番手からまくって１着。２０２３年９月の共同通信社杯（青森）以来、通算５回目のＧ２優勝を飾り、賞金３０９０万円（副賞含む）を獲得した。吉田拓矢（茨城）任せから番手まくりを敢行した真杉匠（栃木）が２着、切り替えて真杉を追った地元の清水裕友（山口）が３着に入った。

ハイスピードまくりでウィナーズカップ初制覇を決めた。最終２角手前６番手から始動すると、上がり９秒３と素晴らしいタイムでＶゴール。「自分でも信じられないくらい仕掛けられました」と笑顔で快勝劇を振り返った。

３日目までは決していい雰囲気ではなかった。痛めていた膝は良化傾向にあったが、そこまでのスピードが出なかった。それでも決勝は後続を３車身も引き離す快走。「（準決後に）ケアをしたのが良かったのでしょう。まだウエートトレーニングはできませんが、膝を気にせず自転車に乗れるようになったのも良かったです。治療やサプリに感謝します」と万全の状態で臨めたことが勝利を引き寄せた。

次に狙うはＧ１。１４年７月の𥶡仁親王牌（弥彦）を最後に優勝から遠ざかっている。そしてＧ１を制して、３年ぶりのグランプリ出場を目指す。賞金ランクも２位に浮上。「この優勝で（グランプリ出場が）前進したと思います。Ｇ１で決め切れていないので、そちらも勝って出たいです」。昨年は南関勢でグランプリに出たのが郡司浩平（神奈川）だけ。自身を含めて１人でも仲間を大舞台に送り込みたいところだ。「その一員として頑張ります」。３６歳でもＳ級Ｓ班の猛者たちをまくれる脚を持っている。日本選手権（５月１〜６日・平塚）では約１２年ぶりのＧ１制覇に燃える。