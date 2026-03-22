【銀座コージーコーナー】ディズニー「ミッキー＆ミニー」「プーさん」「バンビ」のケーキが登場お花見や春のお祝いにぴったり。
銀座コージーコーナーは、2026年3月16日から4月9日頃まで、「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」と「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」を、全国の生ケーキ取扱店で販売します。
かわいいがギュッと詰まったケーキ
ディズニーの人気キャラクターをモチーフにした、9種のプチケーキが入った「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」と、花束のようなデコレーションの「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」が登場します。
＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）
「ミッキー＆ミニー」に、「くまのプーさん」と「バンビ」の仲間たちがお花見を楽しんでいるシーンをイメージしてデザインされたプチケーキが9種類セットになっています。
お花見シーンが描かれた専用のオリジナルボックスもキュートです。
詰め合わせ内容は以下の通り。
【下段・左】ミニーマウス：チョコガナッシュに苺クリームを絞ったタルト
【下段・中央】ミッキーマウス：ホワイトチョコホイップクリームにラズベリーグラサージュで仕上げたココアタルト
【下段・右】桜の木の下で：桜ホイップクリームと粒あんホイップクリームのロールケーキ
【中段・左】ピグレット：ピーチムースにピーチグラサージュで仕上げたケーキ
【中段・中央】お花見ショート：苺風味スポンジ＆抹茶スポンジで黄桃入りホイップクリームをサンドしたケーキ
【中段・右】プー：チョコクリームにはちみつレモングラサージュで仕上げたタルト
【上段・左】お花見苺タルト：生クリーム入りホイップクリームに苺を飾ったタルト
【上段・中央】バンビ：オレンジ風味スポンジでプリン風味ホイップクリームをサンドしたケーキ
【上段・右】ミスバニー＆とんすけ：ピスタチオ風味ホイップクリームに黒ごまクリーム＆きなこクリームを絞ったタルト
中段・右側の「プー」は、原材料の一部にはちみつを使用しているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。
価格は3564円。販売期間は3月16日から4月9日頃までです。
「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」は、ネット予約ができます。予約受付は4月4日まで、受取は4月9日までです。
詳細はネット予約サイトで確認できます。
＜ディズニー＞ハピネスケーキ
「ミッキー＆フレンズ」がお祝いしている様子をイメージした、ひとりでも食べやすいサイズのデコレーションケーキです。
中はふわふわのスポンジで黄桃入りクリームをサンド。トップは苺クリームと花の形のチョコレートで花束のように仕上げています。
価格は756円。販売期間は3月16日から4月9日頃までです。
「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」は、ネット予約の対象ではありません。
「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」と「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」の詳細は、公式サイトから確認できます。
店舗により、発売日が異なる場合や取り扱いがない場合があります。
また、北海道・九州地方・福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。
（C）Disney
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部