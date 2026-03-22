【銀座コージーコーナー】ディズニー「ミッキー＆ミニー」「プーさん」「バンビ」のケーキが登場お花見や春のお祝いにぴったり。

銀座コージーコーナーは、2026年3月16日から4月9日頃まで、「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」と「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」を、全国の生ケーキ取扱店で販売します。

かわいいがギュッと詰まったケーキ

ディズニーの人気キャラクターをモチーフにした、9種のプチケーキが入った「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」と、花束のようなデコレーションの「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」が登場します。

＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）

「ミッキー＆ミニー」に、「くまのプーさん」と「バンビ」の仲間たちがお花見を楽しんでいるシーンをイメージしてデザインされたプチケーキが9種類セットになっています。

お花見シーンが描かれた専用のオリジナルボックスもキュートです。

詰め合わせ内容は以下の通り。

【下段・左】ミニーマウス：チョコガナッシュに苺クリームを絞ったタルト

【下段・中央】ミッキーマウス：ホワイトチョコホイップクリームにラズベリーグラサージュで仕上げたココアタルト

【下段・右】桜の木の下で：桜ホイップクリームと粒あんホイップクリームのロールケーキ

【中段・左】ピグレット：ピーチムースにピーチグラサージュで仕上げたケーキ

【中段・中央】お花見ショート：苺風味スポンジ＆抹茶スポンジで黄桃入りホイップクリームをサンドしたケーキ

【中段・右】プー：チョコクリームにはちみつレモングラサージュで仕上げたタルト

【上段・左】お花見苺タルト：生クリーム入りホイップクリームに苺を飾ったタルト

【上段・中央】バンビ：オレンジ風味スポンジでプリン風味ホイップクリームをサンドしたケーキ

【上段・右】ミスバニー＆とんすけ：ピスタチオ風味ホイップクリームに黒ごまクリーム＆きなこクリームを絞ったタルト

中段・右側の「プー」は、原材料の一部にはちみつを使用しているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。

価格は3564円。販売期間は3月16日から4月9日頃までです。

「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」は、ネット予約ができます。予約受付は4月4日まで、受取は4月9日までです。

詳細はネット予約サイトで確認できます。

＜ディズニー＞ハピネスケーキ

「ミッキー＆フレンズ」がお祝いしている様子をイメージした、ひとりでも食べやすいサイズのデコレーションケーキです。

中はふわふわのスポンジで黄桃入りクリームをサンド。トップは苺クリームと花の形のチョコレートで花束のように仕上げています。

価格は756円。販売期間は3月16日から4月9日頃までです。

「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」は、ネット予約の対象ではありません。

「＜ディズニー＞お花見パーティー（9個入）」と「＜ディズニー＞ハピネスケーキ」の詳細は、公式サイトから確認できます。

店舗により、発売日が異なる場合や取り扱いがない場合があります。

また、北海道・九州地方・福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

（C）Disney

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部