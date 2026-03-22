三笘薫はリバプール戦に途中出場

イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間、プレミアリーグで強豪リバプールと本拠地アメックス・スタジアムで対戦し、2-1で勝利を収めた。

ブライトンの日本代表MF三笘薫は途中出場から好機を演出し、チームの逆転勝利をサポートした。

試合は前半14分、ベテランFWダニー・ウェルベックの今季11得点目となるヘディングシュートでブライトンが先制。しかし同30分、DFルイス・ダンクのバックパスのミスを突かれ、ミロス・ケルケズに同点ゴールを許した。それでも後半、ウェルベックがヤンクバ・ミンテのクロスから再びネットを揺らし、これが決勝点となった。ブライトンは直近5試合で4勝を挙げる快進撃を見せている。

ミンテに代わってピッチに立った三笘は、持ち前の突破力でリバプール守備陣を脅かした。地元紙「Sussex World」は、試合後の選手採点で三笘に及第点の「7」を付与。そのパフォーマンスについて「ミンテに代わって投入されると、迷路のような巧みなドリブルからヒンシェルウッドに絶好のチャンスを供給し、即座にインパクトを与えた」と高く評価していた。

殊勲の2ゴールを挙げたウェルベックには、チーム最高タイとなる「9」の衝撃的な高評価が与えられた。代表招集外となった直後の試合で強烈なメッセージを残したエースの活躍もあり、ファビアン・ハーツェラー監督率いるチームは欧州カップ戦出場権獲得を視界に捉えている。（FOOTBALL ZONE編集部）