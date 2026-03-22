Photo: 田中宏和

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

お風呂でも、キャンプでも、雨の日だって。好きな場所、好きなシチュエーションで音楽を流しっぱなしにできる！

“防水ポータブルBluetoothスピーカー”は、音楽のない生活なんて考えられないという人なら、ひとつは持っておきたいマストアイテムですよね。

Photo: 田中宏和

2026年3月に新発売された、サンワサプライの「400-SP125」は、IPX7防水性能を確保し、音質にも妥協しなくていいポータブルスピーカー。

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水辺のレジャーで飛沫がかかったり、突然の雨に降られたりしても動じなくていい頼もしさのおかげで、いつでもどこにでも、推しの楽曲を連れていけるのが魅力的なプロダクトです。

その魅力をいち早くお伝えしたいと思います！

コンパクトなのに、音は本格派

ポータブルなスピーカーである以上、コンパクトさや軽さが重視されがち。とはいえ音がペラペラでは本末転倒ですよね。

その点、「400-SP125」は今どきのBluetoothスピーカーとして不足なく、低音にも厚みが感じられ、十分に納得できるだけの音質が確保されています。

それなりに音にこだわりがある私ですが、「全然アリでしょ」と思わせてくれる音のクオリティでした。

直径45mmのフルレンジスピーカーは、最大6Wのパワー。しっかり鳴ってくれる低音域とクリアな中高音域は、手で掴めるほどのサイズ感からは想像以上という印象。音楽も動画も、臨場感をもって再生してくれます。

安定した接続を支えているBluetooth 6.0も、急にブツッと途切れるBluetooth特有のイライラを軽減してくれていますよ。

1日中使っても、まだ余裕

“バッテリーがもたず、せっかくの楽しい時間が台なし” なんて問題も、「400-SP125」なら心配無用。

20%音量時で最大約24時間の連続再生が可能なので、キャンプでも作業時のBGMでも、朝から夜まで余裕で対応。充電量に関して不満を感じることは、まずないでしょう。

充電はUSB Type-Cから約2時間で完了できますし、microSDカード（最大128GBまで）に音楽ファイルを突っ込んでおけば、スマートフォンなしで音楽を再生することもできます。

使いやすさへの、細かいこだわり

指に引っ掛けやすいストラップ付きなのも、地味に便利なポイント。S字フックやカラビナを使っていろいろなところにサッと吊り下げることができます。

軽量コンパクトなのでバッグなどにサクッと吊るして、スマートに持ち運びましょう。

また、内蔵マイクでハンズフリー通話にも対応可能なので、作業中に電話がかかってきても問題なし。“どこでも、気軽に、いい音を” そんなシンプルな欲求にしっかり応えてくれます。

「400-SP125」は、ロゴの色違いでスモーキーブルー・ダークグレー・ゴールドの3カラー展開。お好みに応じて選んでいただけます。

私のスモーキーブルーも、派手すぎず大人しすぎずのいい線いってますよ。

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Image: 田中宏和

Source: Amazon.co.jp

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