プロ野球巨人ー楽天

プロ野球、巨人トレイ・キャベッジ外野手が衝撃の先頭打者弾を放った。21日に東京ドームで行われた楽天とのオープン戦に「1番・左翼」でスタメン出場。141キロの直球を右翼席上段に弾き返す一発で、ファンの間に衝撃が広がっている。

キャベッジは打った瞬間に確信した。1回先頭、カウント1-1から3球目。やや内角寄りの直球をうまくさばいた。打球は右翼のバルコニー席に吸い込まれた。打球速度186キロ、飛距離132メートルの特大弾。打球角度は29度、最高到達点は27メートルだった。

来日2年目の外国人が決めた特大アーチに、ネット上のファンも反応した。

「コレは飛んだ、トラックマンおもろ。打球速度は大谷さん並み」

「一番由伸みたいになるのかな」

「めっっちゃいい打球、これが出れば30本打てそう！」

「とんでもない飛距離だな！」

「1番キャベッジは全然ありだと思う」

巨人は昨オフに主砲の岡本和真がポスティングシステムでメジャー挑戦し、ブルージェイズと契約した。岡本の穴を少しでも埋める存在として、昨季17発のキャベッジは長打力を期待されている。



（THE ANSWER編集部）