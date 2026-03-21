SUPER BEAVER 全国ホール＆アリーナツアー開催決定！ホールツアーは12都市12公演、アリーナツアーは6都市12公演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER BEAVERが、7月から全国ホール＆アリーナツアー『SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2026-2027 ～ ラクダの人生、ゴーゴーゴー ～』の開催を発表した。

3月21日に大阪・大阪城ホールにて行われた『SUPER BEAVER 20th Anniversary「都会のラクダ TOUR 2026 ～ラクダトゥインクルー～』ファイナル公演の終演後にサプライズ発表された。

■『都会のラクダ TOUR 2026 ～ラクダトゥインクルー～』ファイナル公演の終演後にサプライズ発表

7月7日の広島・広島文化学園HBGホールを皮切りに、12都市12公演のホールツアーを実施。さらに2027年1月16日の神奈川・Kアリーナ横浜公演からは、6都市12公演のアリーナツアーを開催する。

今回のツアーは、これまで行くことのかなわなかった初めてとなる会場も含んでおり、アリーナツアーに関しても熊本や和歌山、新潟や三重など初めて立つステージが多い。

ホールツアーのチケットはSUPER BEAVER友の会先行が3月21日20時から、オフィシャル先行が3月28日13時から受付開始。アリーナーツアーはSUPER BEAVER友の会先行が6月10日12時から、オフィシャル先行が7月4日13時から実施される。

なお、6月24日に発売される新作フルアルバム『人生』の初回生産限定盤・通常盤（初回仕様）・ファンクラブ盤（完全生産限定盤）には、今回発表されたアリーナツアーのアルバム購入者限定チケット申込シリアルナンバーが封入される。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『人生』

■ライブ情報

『SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2026-2027 ～ ラクダの人生、ゴーゴーゴー ～』

＜ホールツアー＞

07/7（火）広島・広島文化学園HBGホール

07/12（日）山口・下関市民会館 大ホール

07/14（火）長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

08/14（金）福井・福井フェニックスプラザ

08/16（日）岐阜・長良川国際会議場

08/28（金）高知・新来島高知重工ホール（高知県立県民文化ホール）・オレンジホール

09/03（木）京都・京都・舞鶴市総合文化会館

09/05（土）鳥取・とりぎん文化会館 梨花ホール

09/10（木）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

10/03（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

10/09（金）福島・いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

10/16（金）静岡・富士市文化会館ロゼシアター大ホール

＜アリーナツアー＞

【2027年】

01/16（土）神奈川・ Kアリーナ横浜

01/17（日）神奈川・ Kアリーナ横浜

01/23（土）熊本・グランメッセ熊本

01/24（日）熊本・グランメッセ熊本

02/13（土）香川・あなぶきアリーナ香川

02/14（日）香川・あなぶきアリーナ香川

02/20（土）和歌山・和歌山ビッグホエール

02/21（日）和歌山・和歌山ビッグホエール

03/06（土）新潟・朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

03/07（日）新潟・朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

03/20（土）三重・三重県営サンアリーナ

03/21（日）三重・三重県営サンアリーナ

SUPER BEAVER『都会のラクダ DOME TOUR 2026』

08/01(土)大阪・京セラドーム大阪

08/02(日) 大阪・京セラドーム大阪

09/22（火・祝）東京・東京ドーム

09/23（水・祝）東京・東京ドーム

■【画像】SUPER BEAVERのアーティスト写真

■関連リンク

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/