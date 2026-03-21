―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　リンクユーＧ <4446>
　26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結最終利益は前年同期比95.8％減の400万円に大きく落ち込んだ。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4446> リンクユーＧ 　東Ｐ 　 -22.13 　　3/16　　上期　　　-82.89
<4369> トリケミカル 　東Ｐ 　 -15.59 　　3/13　本決算　　　-11.14
<212A> ＦＥＡＳＹ 　　東Ｐ 　 -11.64 　　3/13　　　1Q　　　 32.54
<3665> エニグモ 　　　東Ｐ　　 -8.21 　　3/16　本決算　　　 -6.98
<4194> ビジョナル 　　東Ｐ　　 -7.41 　　3/17　　上期　　　 30.25

<3657> ポールＨＤ 　　東Ｐ　　 -6.47 　　3/17　本決算　　　　黒転
<3662> エイチーム 　　東Ｐ　　 -6.09 　　3/13　　上期　　　-71.30
<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　東Ｐ　　 -6.01 　　3/17　本決算　　　　黒転
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　東Ｐ　　 -5.83 　　3/17　本決算　　　 16.46
<3193> エターナルＧ 　東Ｐ　　 -5.28 　　3/13　　上期　　　 21.95

<3843> フリービット 　東Ｐ　　 -5.13 　　3/13　　　3Q　　　　5.48
<1766> 東建コーポ 　　東Ｐ　　 -5.04 　　3/13　　　3Q　　　 -2.88
<3903> ｇｕｍｉ 　　　東Ｐ　　 -5.03 　　3/13　　　3Q　　　 84.99
<3038> 神戸物産 　　　東Ｐ　　 -3.56 　　3/13　　　1Q　　　-43.49
<2695> くら寿司 　　　東Ｐ　　 -3.30 　　3/13　　　1Q　　　 11.97

<9603> ＨＩＳ 　　　　東Ｐ　　 -2.38 　　3/13　　　1Q　　　 -2.07
<3539> ＪＭＨＤ 　　　東Ｐ　　 -2.08 　　3/16　　上期　　　 12.99
<3480> ＪＳＢ 　　　　東Ｐ　　 -1.46 　　3/13　　　1Q　　　　赤縮
<2217> モロゾフ 　　　東Ｐ　　 -1.45 　　3/13　本決算　　　　4.98
<7034> プロレド 　　　東Ｐ　　 -1.12 　　3/17　　　1Q　　　　黒転

<7683> ＷＡ 　　　　　東Ｐ　　 -1.11 　　3/17　本決算　　　 26.03
<9627> アインＨＤ 　　東Ｐ　　 -0.85 　　3/17　　　3Q　　　 47.97
<2163> アルトナー 　　東Ｐ　　 -0.67 　　3/13　本決算　　　　9.76

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース