決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 神戸物産、トリケミカル、ｇｕｍｉ (3月13日～18日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 リンクユーＧ <4446>
26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結最終利益は前年同期比95.8％減の400万円に大きく落ち込んだ。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4446> リンクユーＧ 東Ｐ -22.13 3/16 上期 -82.89
<4369> トリケミカル 東Ｐ -15.59 3/13 本決算 -11.14
<212A> ＦＥＡＳＹ 東Ｐ -11.64 3/13 1Q 32.54
<3665> エニグモ 東Ｐ -8.21 3/16 本決算 -6.98
<4194> ビジョナル 東Ｐ -7.41 3/17 上期 30.25
<3657> ポールＨＤ 東Ｐ -6.47 3/17 本決算 黒転
<3662> エイチーム 東Ｐ -6.09 3/13 上期 -71.30
<4813> ＡＣＣＥＳＳ 東Ｐ -6.01 3/17 本決算 黒転
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東Ｐ -5.83 3/17 本決算 16.46
<3193> エターナルＧ 東Ｐ -5.28 3/13 上期 21.95
<3843> フリービット 東Ｐ -5.13 3/13 3Q 5.48
<1766> 東建コーポ 東Ｐ -5.04 3/13 3Q -2.88
<3903> ｇｕｍｉ 東Ｐ -5.03 3/13 3Q 84.99
<3038> 神戸物産 東Ｐ -3.56 3/13 1Q -43.49
<2695> くら寿司 東Ｐ -3.30 3/13 1Q 11.97
<9603> ＨＩＳ 東Ｐ -2.38 3/13 1Q -2.07
<3539> ＪＭＨＤ 東Ｐ -2.08 3/16 上期 12.99
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ -1.46 3/13 1Q 赤縮
<2217> モロゾフ 東Ｐ -1.45 3/13 本決算 4.98
<7034> プロレド 東Ｐ -1.12 3/17 1Q 黒転
<7683> ＷＡ 東Ｐ -1.11 3/17 本決算 26.03
<9627> アインＨＤ 東Ｐ -0.85 3/17 3Q 47.97
<2163> アルトナー 東Ｐ -0.67 3/13 本決算 9.76
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース