「どんだけ飛ぶんだ」センターライン付近から…福岡21歳MFの“40メートル級”ロングスローにSNS騒然「とんでもない武器」「ホンマに怖い」
アビスパ福岡は３月21日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節で、ガンバ大阪とホームで対戦。序盤から飛び出した“規格外”のプレーが、スタジアムとSNSを騒がせた。
開始５分、左サイドでスローインを獲得すると、ボールを手にしたのはMF前田快。センターライン手前付近から大きく振りかぶると、思い切りよく前線へロングスローを投げ込んだ。
高く弧を描いたボールは一気にゴール前まで到達。ペナルティエリア内で待ち構えていたシャハブ・ザヘディの頭上を越え、そのままゴールラインを割った。
その飛距離は実に40メートル級。21歳MFが見せた“超ロングスロー”は、大きなインパクトを残した。
このプレーにSNS上でもファンが反応。「なんだこれ」「ホンマに怖い」「ええ武器もってる」「どんだけ飛ぶんだ」「こりゃとんでもない武器になるぞ」といった驚きの声が相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まるでロングパス!?福岡MFの“超ロングスロー”
開始５分、左サイドでスローインを獲得すると、ボールを手にしたのはMF前田快。センターライン手前付近から大きく振りかぶると、思い切りよく前線へロングスローを投げ込んだ。
高く弧を描いたボールは一気にゴール前まで到達。ペナルティエリア内で待ち構えていたシャハブ・ザヘディの頭上を越え、そのままゴールラインを割った。
その飛距離は実に40メートル級。21歳MFが見せた“超ロングスロー”は、大きなインパクトを残した。
このプレーにSNS上でもファンが反応。「なんだこれ」「ホンマに怖い」「ええ武器もってる」「どんだけ飛ぶんだ」「こりゃとんでもない武器になるぞ」といった驚きの声が相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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