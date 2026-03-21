超ロングスローを披露した前田。写真：滝川敏之

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　アビスパ福岡は３月21日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節で、ガンバ大阪とホームで対戦。序盤から飛び出した“規格外”のプレーが、スタジアムとSNSを騒がせた。

　開始５分、左サイドでスローインを獲得すると、ボールを手にしたのはMF前田快。センターライン手前付近から大きく振りかぶると、思い切りよく前線へロングスローを投げ込んだ。

　高く弧を描いたボールは一気にゴール前まで到達。ペナルティエリア内で待ち構えていたシャハブ・ザヘディの頭上を越え、そのままゴールラインを割った。
 
　その飛距離は実に40メートル級。21歳MFが見せた“超ロングスロー”は、大きなインパクトを残した。

　このプレーにSNS上でもファンが反応。「なんだこれ」「ホンマに怖い」「ええ武器もってる」「どんだけ飛ぶんだ」「こりゃとんでもない武器になるぞ」といった驚きの声が相次いだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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