イングランド・プレミアリーグのブライトンを指揮するファビアン・ヒュルツェラー監督が負傷離脱していた日本代表ＭＦ三笘薫（２８）の復帰を明言した。

三笘はアーセナル戦（４日）で左足首を負傷。ヒュルツェラー監督によると、深刻な負傷ではなかったものの、患部の痛みがあり、サンダーランド戦（１４日）の出場はかなわなかったが、今週からチーム練習にも復帰。英国遠征し、スコットランド（２８日＝日本時間２９日）、イングランド（３１日＝同１日）と対戦する日本代表にも選出されていた。

２０日記者会見したヒュルツェラー監督はＭＦ遠藤航の所属するリバプール戦（２１日）に向けて「三笘は復帰する。他に離脱する選手はいない」とメンバー入りすることを明かした。英メディア「ＳｕｓｓｅｘＷｏｒｌｄ」は「これはブライトンにとって朗報である」と伝えていた。

また、英メディア「Ａｒｇｕｓ」によると、ヒュルツェラー監督は三笘らの契約延長についても言及。２０２７年６月末までの契約となっているが「選手たちとは非常に透明性の高い話し合いを進めているのは間違いない」とした上で「このクラブとって非常に重要な選手だ。この意見を隠す必要はない。ブライトンでプレーすることの価値を理解していると思う」と残留を熱望していた。