元日向坂46・佐々木美玲×超特急・森次政裕W主演 人気コミック『あの夜、社長の子供を授かりました』が実写ドラマ化
佐々木美玲と森次政裕（超特急）がダブル主演するドラマ『あの夜、社長の子供を授かりました』が、MBSほかにて4月16日より順次放送スタートすることが決まった。
【写真】漫画・城宮えす描き下ろしの応援イラスト
同名の人気漫画を実写化する本作は、妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリー。
平凡な人生だけど、私は幸せ―。そう思いながら、仕事もプライベートも献身的に尽くす花井栞里。恋人・恵一と交際3年目の記念日に、料理を作って帰りを待っていると、帰宅した恵一に「俺とお前は価値が違う」と、突然振られてしまう。失意のどん底に落とされる栞里。バーで涙を流していると、優しく声をかけ、全ての話を聞いてくれる男性が現れる。お酒も進んで歩けない栞里を送り届け、去ろうとするその男性に、つい栞里は甘えてしまう…。
そして月日がたち、栞里の身体に異変が。診察の結果は、妊娠。さらに、会社が買収されて新社長が就任するという。現れた新社長はまさかの、あの夜の男性で‥？
仕事もプライベートも献身的に人を支える優しさを持ちながら、控えめで自己肯定感が低く、平凡な幸せを願う花井栞里役には、日向坂46の元メンバーで、MBSドラマ初出演＆恋愛ドラマ初挑戦の佐々木美玲。また、業界大手グループ会社の御曹司で、長年思いを寄せていた女性に無償の愛を降り注ぐ瀬古貴人役には、連続ドラマ初主演となる超特急のメインダンサー・マサヒロこと森次政裕。
佐々木は「今回初めて恋愛ものの作品に出演するので自分にとって、とても挑戦になるなと思いました。原作を読んで感じたこのキュンキュン感をドラマでも届けたいなと思います！」、森次は「佐々木さん演じる花井栞里に思いを寄せる一途な貴人を是非楽しみにしていただきつつ、2人の純粋な恋愛を描いているのでそこに注目して頂きたいなと思います」とコメントした。
原作者の夏野水分は「『一夜の出来事で、社長の子どもを身ごもってしまった…!?』そんな非日常から始まるお話ですが、栞里と瀬古は一歩ずつ愛を育んでいきます。2人の物語が監督、俳優、スタッフ皆様のお力で描かれていくことを、とても楽しみにさせていただいております…！」としている。
ドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』は、MBSにて4月16日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて4月16日より毎週木曜23時30分、チバテレにて4月17日より毎週金曜23時、テレ玉にて4月22日より毎週水曜24時30分、とちテレにて4月23日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて4月23日より毎週木曜24時放送。
※キャストらのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐々木美玲
この度、花井栞里役を演じさせて頂く佐々木美玲です。今回初めて恋愛ものの作品に出演するので自分にとって、とても挑戦になるなと思いました。原作を読んで
感じたこのキュンキュン感をドラマでも届けたいなと思います！栞里は私と似ている部分が多いな、と共感出来るなと思うことが多くて、これからの撮影がとても楽しみです。自分に自信がない栞里と、そんな栞里をいつも優しく肯定してくれる森次さん演じる貴人さんと共に成長していく2人の姿を、どうか皆さんに見守って頂けたらなと思います！
■森次政裕（超特急）
瀬古貴人役で出演させていただきます、森次政裕です。
今回、佐々木美玲さんとW主演を務めさせていただく作品がこの作品でとても光栄ですし、心から楽しみです。
貴人は御曹司であり寡黙で硬いイメージでありながら、垣間見える純粋さや切実さみたいなところがすごくギャップで皆さんもきっとキュンとすると思います。
佐々木さん演じる花井栞里に思いを寄せる一途な貴人を是非楽しみにしていただきつつ、2人の純粋な恋愛を描いているのでそこに注目して頂きたいなと思います。
■監督・吉川鮎太
初めてお話しいただいたときにタイトルのインパクトに驚きました。
妊娠の発覚から始まるラブストーリーという今までにない設定を、主演のお二人と関係性の距離感を探りながら丁寧に、作り上げていきたいと思っています。
回を追うごとに、ヒロインが少しずつ"母になること’’を自覚していき成長する様が大事に描かれているので、そこも注目していただければと思います。よろしくお願い致します。
■原作・夏野水分
ドラマ化のお話をいただき、驚くと同時に心からわくわくしました。
「一夜の出来事で、社長の子どもを身ごもってしまった…!?」そんな非日常から始まるお話ですが、栞里と瀬古は一歩ずつ愛を育んでいきます。２人の物語が監督、俳優、スタッフ皆様のお力で描かれていくことを、とても楽しみにさせていただいております…！
【写真】漫画・城宮えす描き下ろしの応援イラスト
同名の人気漫画を実写化する本作は、妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリー。
平凡な人生だけど、私は幸せ―。そう思いながら、仕事もプライベートも献身的に尽くす花井栞里。恋人・恵一と交際3年目の記念日に、料理を作って帰りを待っていると、帰宅した恵一に「俺とお前は価値が違う」と、突然振られてしまう。失意のどん底に落とされる栞里。バーで涙を流していると、優しく声をかけ、全ての話を聞いてくれる男性が現れる。お酒も進んで歩けない栞里を送り届け、去ろうとするその男性に、つい栞里は甘えてしまう…。
仕事もプライベートも献身的に人を支える優しさを持ちながら、控えめで自己肯定感が低く、平凡な幸せを願う花井栞里役には、日向坂46の元メンバーで、MBSドラマ初出演＆恋愛ドラマ初挑戦の佐々木美玲。また、業界大手グループ会社の御曹司で、長年思いを寄せていた女性に無償の愛を降り注ぐ瀬古貴人役には、連続ドラマ初主演となる超特急のメインダンサー・マサヒロこと森次政裕。
佐々木は「今回初めて恋愛ものの作品に出演するので自分にとって、とても挑戦になるなと思いました。原作を読んで感じたこのキュンキュン感をドラマでも届けたいなと思います！」、森次は「佐々木さん演じる花井栞里に思いを寄せる一途な貴人を是非楽しみにしていただきつつ、2人の純粋な恋愛を描いているのでそこに注目して頂きたいなと思います」とコメントした。
原作者の夏野水分は「『一夜の出来事で、社長の子どもを身ごもってしまった…!?』そんな非日常から始まるお話ですが、栞里と瀬古は一歩ずつ愛を育んでいきます。2人の物語が監督、俳優、スタッフ皆様のお力で描かれていくことを、とても楽しみにさせていただいております…！」としている。
ドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』は、MBSにて4月16日より毎週木曜24時59分、テレビ神奈川にて4月16日より毎週木曜23時30分、チバテレにて4月17日より毎週金曜23時、テレ玉にて4月22日より毎週水曜24時30分、とちテレにて4月23日より毎週木曜23時30分、群馬テレビにて4月23日より毎週木曜24時放送。
※キャストらのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐々木美玲
この度、花井栞里役を演じさせて頂く佐々木美玲です。今回初めて恋愛ものの作品に出演するので自分にとって、とても挑戦になるなと思いました。原作を読んで
感じたこのキュンキュン感をドラマでも届けたいなと思います！栞里は私と似ている部分が多いな、と共感出来るなと思うことが多くて、これからの撮影がとても楽しみです。自分に自信がない栞里と、そんな栞里をいつも優しく肯定してくれる森次さん演じる貴人さんと共に成長していく2人の姿を、どうか皆さんに見守って頂けたらなと思います！
■森次政裕（超特急）
瀬古貴人役で出演させていただきます、森次政裕です。
今回、佐々木美玲さんとW主演を務めさせていただく作品がこの作品でとても光栄ですし、心から楽しみです。
貴人は御曹司であり寡黙で硬いイメージでありながら、垣間見える純粋さや切実さみたいなところがすごくギャップで皆さんもきっとキュンとすると思います。
佐々木さん演じる花井栞里に思いを寄せる一途な貴人を是非楽しみにしていただきつつ、2人の純粋な恋愛を描いているのでそこに注目して頂きたいなと思います。
■監督・吉川鮎太
初めてお話しいただいたときにタイトルのインパクトに驚きました。
妊娠の発覚から始まるラブストーリーという今までにない設定を、主演のお二人と関係性の距離感を探りながら丁寧に、作り上げていきたいと思っています。
回を追うごとに、ヒロインが少しずつ"母になること’’を自覚していき成長する様が大事に描かれているので、そこも注目していただければと思います。よろしくお願い致します。
■原作・夏野水分
ドラマ化のお話をいただき、驚くと同時に心からわくわくしました。
「一夜の出来事で、社長の子どもを身ごもってしまった…!?」そんな非日常から始まるお話ですが、栞里と瀬古は一歩ずつ愛を育んでいきます。２人の物語が監督、俳優、スタッフ皆様のお力で描かれていくことを、とても楽しみにさせていただいております…！