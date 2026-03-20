【エルサレム＝福島利之】イスラエルのギデオン・サール外相（５９）は１９日、エルサレムで読売新聞の単独インタビューに応じた。

サール氏は、イランが空爆では破壊できない非常に深い地下に「核計画を移そうとしていた」ことを諜報（ちょうほう）で把握したと説明。「今、行動することが極めて重要だった」と述べ、対イラン軍事作戦を自衛のための作戦と正当化した。

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イスラエルのギデオン・サール外相のインタビューの一問一答は、以下の通り。

――イラン南部のガス田施設への攻撃の狙いは。

「イランは、民間人とエネルギー施設、空港などの社会基盤を意図的に標的にしている。我々は、エネルギー施設を標的にできることを示した。現時点では再攻撃をする意図はない。（米国との協調攻撃でなく）イスラエルによる攻撃だ」

――イランへの軍事作戦を始めた真の目的は。

「イランからイスラエルに向けられている存立に関する脅威を取り除くことだ。まず核計画の破壊に取り組んでいる。核計画の兵器化のみならず、弾道ミサイルの生産、軍需産業全体を破壊している。我々は体制そのものも標的としている。我々が体制を変えることはできない。最終的にはイラン国民ができる。我々は体制を弱体化させ、（体制崩壊の）条件を整える必要がある」

――イランの核計画は差し迫った脅威だったと言えるのか。

「１００％だ。数週間から数か月のうちに取り返しのつかない事態になっていただろう。我々は、非常に地下深い施設について正確な情報を持っていた。イランは核計画をそこに移そうとしていた。そこは空爆では破壊できない場所だ。今、行動することが重要だった」

――国際社会からは国連安全保障理事会の決議のない攻撃は国際法違反だとの指摘が出ている。

「イランはイスラエル国家を消滅させることが目的だと公言し、ここ数年、イスラエルを攻撃してきた。国連憲章第５１条は全ての国に自衛権を認めている。どこが国際法違反なのか。安保理決議については、中国やロシアが認めなかったはずで、現実的な道ではない。完全に国際法に沿った行動だ。我々は、生き延び、自らを守らなければならない地域に生きている」

――イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師の評価は。標的とするのか。

「もし生きているなら証明するべきだ。生きていたとしても、国を動かしているのか確信していない。国を運営しているのは、（精鋭軍事組織）革命防衛隊だ。人物的には、父親以上に過激だ。我々は誰が標的なのかは事前に明らかにしない」

――軍事作戦はいつまで続くのか。

「戦争で重要なのは、目的であって日程ではない。イスラエルは強靱（きょうじん）な国家で、国民は継続する覚悟がある。なぜなら、これがイスラエルの安全保障と未来にとって重要な問題だと理解しているからだ」

――レバノンの戦闘での最終目標は何か。

「我々がレバノンとの戦争を始めたわけではない。（レバノンを拠点とする親イラン勢力）ヒズボラがイランとの戦争に加わってきた。ヒズボラの武装解除は重要で、それがなければレバノンは決して自由になれない。我々はレバノンとの和平を望んでいる。問題はヒズボラだ」

――パレスチナ自治区ガザの和平計画第２段階はどのように進めるつもりか。

「我々はトランプ米大統領の計画を支持している。その核心は、（イスラム主義組織）ハマスと（武装組織）イスラム聖戦の武装解除とガザの非武装化だ。我々の懸念は、ガザがイスラエル国家と国民の脅威にならないようにすることだ」

――ガザでは２年半近くの戦闘で７万人以上の住民が殺害された。ジェノサイド（集団殺害）との指摘もある。

「７万人ではない。その中に多くのテロリストが含まれている。ハマスは人口密集地、病院、学校で活動していた。戦争は非常に厳しいものだ。我々は常に付随的な被害と民間人の犠牲を最小限に抑えるために行動している」

――日本にはどのような役割を果たしてほしいと考えるか。

「イスラエルは、防衛協力も含めて様々な提供ができる。日本もまた脅威に直面しているため、我々は互いに協力し合える。ホルムズ海峡については、米国やイスラエルだけでなく、世界的な問題だ。米国の主導で何らかの措置が取られるだろう。日本のような米国の同盟国は、どう貢献できるのか考えることを勧めたい」

――イスラエルはホルムズ海峡への艦船の派遣を検討しているのか。

「我々はあらゆる方法で米国の同盟国を支援している。我々は米国と緊密に連携している」