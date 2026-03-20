テレビ東京系「あちこちオードリー」が１８日に放送された。

この日は、キングコング・西野亮廣、梶原雄太、南海キャンディーズ・山里亮太の同期が出演した。

キングコングは１９９９年の結成直後、ＮＳＣ在学中に「ＮＨＫ上方漫才コンテスト」最優秀賞、翌年に「ＡＢＣお笑い新人グランプリ」最優秀新人賞、「上方お笑い大賞」最優秀新人賞など数々の大型賞レースで実績を残し、異例のスピード出世で一躍、全国区の人気者となった。

山里は、同期として当時の思いを述懐。「（キングコングは）本当に、とんでもないスピードで売れていく。そこからの快進撃がすごかった。在学中に賞レース獲るし…。（授業で賞レースの映像が流れて）キンコンがネタやって受賞する所まで全部見て。俺たち同期は（悔しさで）くうーっとなって。たった１人、床を叩いて（ネタに）笑っていたのがダイアンの津田（篤宏）…。津田だけ。『おもしれー！スゲえなあ！こいつら！』って」と笑わせた。

山里は「今だから、本当に言えるけど…。過剰な嫌がらせもした」と回想。梶原は「けっこう、ウラで悪口言うてたって聞いた」と苦笑した。山里はうなずきながら「オーディションでもスゴい成果をあげてるの。（ネタの）完成度が高いから。オーディションって、お客さん審査なんだよね。だから、お客さんが笑わないようにしなきゃいけないと思って。『梶原に乱暴に遊ばれて捨てられた…』って書いて。劇場の周りにばらまいたの…」と衝撃の懺悔で笑わせた。

山里は「めっちゃくちゃ良い漫才やってるのに、こいつら全然ウケなくなった…」と回想。西野と梶原は「ウケなかった…」とうなずいた。

山里は「でも、西野が…。俺がこうやって一生懸命に噛みつきにいくわけよ。でも、こいつは何を思うたか…。毎回、俺を抱きしめるのよ！それが嫌で！悪の全てを尽くして。やってんだけど。散々、俺が。ガンガン噛みついた後に（西野が）優しく。俺はあの夜が悔しくってねぇ…。初めて怒ったのよ。包み込むな！って」と叫んで、西野を爆笑させていた。