Photo: フジイセイヤ［W］

OSHIKIKEIGOの新曲「ReTake」が、ドラマ『君が死刑になる前に』（4月2日〜放送開始）の主題歌に決定した。

2025年4月にユニバーサルミュージックからメジャーデビューし、その活動の中で2026年にはSpotify「RADAR: Early Noise」へ選出されるなど注目を集めているOSHIKIKEIGO。ドラマの主題歌を担当するのは今作が初となる。

『君が死刑になる前に』は読売テレビ・日本テレビ系4月期プラチナイト枠で放送される木曜ドラマ。加藤清史郎が主演をつとめ、2つの時代を舞台に事件の真相を追う完全オリジナルの本格サスペンス作品だ。

主題歌発表にあわせ、ドラマ予告編映像も公開された。こちらでは楽曲の一部を効くことができるのでチェックしてほしい。新曲「ReTake」のリリースについては現在未定とのこと。

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■OSHIKIKEIGO コメント

僕らは誰かを見ている様でいつだってその中に自分を見ています。誰かへの贈り物を探す時、貴方に伝えたい事を伝える時、それは物語を読んでいる時だってそうでしょう。自分が貰いたい物を探し、自分が言われたい言葉を紡ぎ、物語ならもし彼（彼女）が自分だったら悲しいから泣いて、嬉しいから笑います。

もう一度言いましょう。僕らは誰かを見ている様でいつだってその中に自分を見ています。

ただし、ここには悲しい程の脆弱性が潜んでいます。それは、「誰か」は「自分」ではないという事です。あげた物が喜ばれないかもしれないし、伝えた言葉が貴方を怒らせる結果に終わる時だってあるかもしれないのです。

この作品の主人公である琥太郎は殺人犯を疑われている大隈汐梨の中に自分を見ました。彼女を「信じたい」とそう願いました。ただ、悲しい事に誰かは自分ではありません。「信じる」までは到達出来ないのです。それなのに、それでも尚、「信じたい」とそう願いました。

そこに僕はとてつもない美しさ、強さ、光を感じたのです。「信じる」まで到達出来ないその脆弱さが、弱さが、その揺れがより一層、「信じたい」という願いがいかに強いものであるかを教えてくれました。

「信じたい」という願いは、時として「信じる」事そのものを越えてより強い輝きを放ちます。

三歩進んで二歩下がって、二歩進んで三歩下がって、足下も覚束ない程揺れている僕は、一歩も動かない、揺るがない僕よりもどう立つか沢山考え、迷い、悩みます。そして、時が経って歩み出すその日、それはそれは力強い一歩を踏んでくれる事でしょう。

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■加藤清史郎 コメント

繊細に見えてとても真っ直ぐで大胆な言葉と

まるで感情の起伏の様に行ったり来たりする音楽に

脆く愚かな人間の尊さがふんだんに練り込まれていました。

不透明で不確定なもので溢れかえっているこの世界。

信じるために、信じたいがために人間が出す

“それでいいから””わからないとしても”

という言葉が強く印象に残っています。

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■矢部誠人（プロデューサー） コメント

歌声と歌詞に宿る切なさに胸を締め付けられながらも、不思議と前を向く勇気をもらえる楽曲です。

私たちがこの物語に込めた想いをOSHIKIさんが深く汲み取ってくださり、彼にしかできない表現と見事に共鳴させることで、時代を問わない普遍的なメッセージへと昇華させてくれました。

ドラマの世界に寄り添い、同じ志を持って伴走してくださったことに心から感謝します。「信じたい」と思える心は、その先にまだ希望が残っている証。この曲が、暗闇をゆく誰かの一筋の光となり、優しく照らしてくれることを確信しています。

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■読売テレビ・日本テレビ系4月期プラチナイト枠木曜ドラマ『君が死刑になる前に』

毎週木曜よる11:59〜

初回放送日：2026年4月2日(木) ■出演者

加藤清史郎 鈴木仁 与田祐希 内博貴 ニシダ・コウキ 伊礼姫奈 内田慈 唐田えりか ■主題歌OSHIKIKEIGO「ReTake」（UNIVERSAL SIGMA）

■脚本：森ハヤシ／「雪煙チェイス」(NHK)、「でっちあげ〜殺人教師と呼ばれた男」(映画)

武田雄樹／「いつか、無重力の宙で」（NHK）、「クラスメイトの女子、全員好きでした」(YTV)

■監督：川井隼人／「東京サラダボウル」（NHK）、「ガンニバル」（Disney+）

宗野賢一／「悪いのはあなたです」(YTV)、「刑事7人」（テレビ朝日）

澤由樹／「ESCAPE それは誘拐のはずだった」(NTV)、「年下彼氏2」(朝日放送)

■音楽：16FLIP

■チーフプロデューサー：山本晃久（ytv）

■プロデューサー矢部誠人（ytv）鈴木藍（ホリプロ）

■制作協力：ホリプロ

■制作著作：読売テレビ ▼公式HP

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