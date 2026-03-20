　日本サッカー協会(JFA)は20日、3月下旬にウズベキスタン遠征を行うU-19日本代表メンバーを発表した。

　山口智監督が率いるU-19日本代表は、来年にウズベキスタンとアゼルバイジャンの共催で行われるU-20ワールドカップを目指すチーム。今月25日にU-19ウズベキスタン代表と対戦する。また30日には本来U-19アメリカ代表と対戦する予定だったが、アメリカの不参加が決定。ウズベキスタンと再戦することになった。28日にはFC Olympic MobiUzとのトレーニングマッチも行われる。

　これまで“飛び級”で上の世代に参加していた2007年生まれ世代が山口監督体制に多く招集された。

　昨年11月にチリで行われたU-20ワールドカップに船越優蔵監督体制のU-20日本代表として“飛び級”で参加したFW高岡伶颯(バランシエンヌ)が山口監督体制で招集。高岡と同じく、昨年2月のU20アジア杯メンバーだったMFニック・シュミット(ザンクトパウリ)も招集されている。

　また、大岩剛監督体制のU-23日本代表(U-21日本代表)に招集されていたFW新川志音(シントトロイデン)、FW神代慶人(フランクフルト)といった海外組も選出。今年1月のU23アジア杯に“飛び級”で参加していたMF川合徳孟(磐田)も山口監督体制に加わった。

　さらに、昨秋のU-17W杯メンバーも勢揃い。キャプテンを務めたGK村松秀司(ロサンゼルスFC)や、DF藤井翔大(横浜FMユース)、DF藤田明日翔(川崎F U-18)、DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、MF濱崎健斗(神戸)、MF姫野誠(千葉)、MF長南開史(柏)、MF和田武士(浦和)、FW吉田湊海(鹿島)といった面々も名を連ねた。

以下、招集メンバー

■スタッフ

▽団長

木村康彦

▽監督

山口智

▽コーチ

菅原大介

白石通史

▽GKコーチ

高原寿康

▽フィジカルコーチ

大塚慶輔

▽テクニカルスタッフ

竹内智基

■選手

▽GK

23 ステイマンジョシュア草太郎(法政大)

1 萩裕陽(名古屋)

12 村松秀司(ロサンゼルスFC)

▽DF

4 中野陽斗(いわきFC)

3 大川佑梧(鹿島)

15 藤井翔大(横浜FMユース)

5 藤田明日翔(川崎F U-18)

20 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)

▽MF

2 木實快斗(北九州)

8 川合徳孟(磐田)

10 濱崎健斗(神戸)

6 ニック・シュミット(ザンクトパウリ)

7 仲山獅恩(東京V)

16 徳村楓大(町田)

21 中積爲(G大阪)

14 姫野誠(千葉)

22 長南開史(柏)

19 和田武士(浦和)

▽FW

13 徳田誉(鹿島)

11 高岡伶颯(バランシエンヌ)

9 新川志音(シントトロイデン)

18 神代慶人(フランクフルト)

17 吉田湊海(鹿島)