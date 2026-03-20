“待望のカムバック”BTS、「SWIM」MV公開 雨の中の撮影明かす「むしろ美しく仕上がっていてうれしかった」
7人組グループ・BTSが、きょう20日午後1時に5thアルバム『ARIRANG』をリリース。タイトル曲「SWIM」のMVが公開された。
【写真】ついに7人そろってカムバック！BTSの近影
ミュージックビデオは、果てしない海を航海する巨大な船の姿から始まる。映像の中では、ある女性が葛藤し、挫折しながら困難な時間を過ごしている。その時、BTSは舵を握り、錨を上げ、進むべき道を見守るなど、船を導く存在として登場する。7人のメンバーはそれぞれのやり方で彼女のそばに寄り添い、見守りながら、静かにエールを送る。やがて女性は、束縛の象徴であったネックレスを断ち切り、晴れやかな笑顔を浮かべる。新たな旅立ちを前にした期待と緊張、そして挑戦の瞬間を、感覚的な映像で表現している。
今作には、ハリウッド俳優のLili Reinhartが出演し、繊細な感情表現でドラマへの没入感を高めた。また、世界的な監督であるTanu Muino氏がメガホンを取り、一編の映画のような演出を完成させた。
BTSは、BIGHIT MUSICを通じ、「少し大人っぽくなったBTSを見ることができる」とコメント。「ストーリー性のある映像なので、映画を観るような感覚で没入してほしい」と伝え、「あいにく、撮影中に天気の良い日は1日もなかった。雨に打たれながら撮ったシーンがあるのだが、むしろ美しく仕上がっていてうれしかった記憶がある」と明かした。
『ARIRANG』は、BTSのアイデンティティと、多くの人々が共感できる普遍的な感情を込めた作品。タイトル曲「SWIM」は、オルタナティブポップジャンルの楽曲で、人生の荒波の中でも止まることなく前進し続ける姿勢を歌っている。自分自身のペースで淡々と泳ぎ進むという意志を「人生への愛」として描き出している。
なお、BTSは21日午後8時、韓国・ソウルの光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を開催する。タイトル曲を含む新曲のパフォーマンスを披露する予定。
【写真】ついに7人そろってカムバック！BTSの近影
ミュージックビデオは、果てしない海を航海する巨大な船の姿から始まる。映像の中では、ある女性が葛藤し、挫折しながら困難な時間を過ごしている。その時、BTSは舵を握り、錨を上げ、進むべき道を見守るなど、船を導く存在として登場する。7人のメンバーはそれぞれのやり方で彼女のそばに寄り添い、見守りながら、静かにエールを送る。やがて女性は、束縛の象徴であったネックレスを断ち切り、晴れやかな笑顔を浮かべる。新たな旅立ちを前にした期待と緊張、そして挑戦の瞬間を、感覚的な映像で表現している。
BTSは、BIGHIT MUSICを通じ、「少し大人っぽくなったBTSを見ることができる」とコメント。「ストーリー性のある映像なので、映画を観るような感覚で没入してほしい」と伝え、「あいにく、撮影中に天気の良い日は1日もなかった。雨に打たれながら撮ったシーンがあるのだが、むしろ美しく仕上がっていてうれしかった記憶がある」と明かした。
『ARIRANG』は、BTSのアイデンティティと、多くの人々が共感できる普遍的な感情を込めた作品。タイトル曲「SWIM」は、オルタナティブポップジャンルの楽曲で、人生の荒波の中でも止まることなく前進し続ける姿勢を歌っている。自分自身のペースで淡々と泳ぎ進むという意志を「人生への愛」として描き出している。
なお、BTSは21日午後8時、韓国・ソウルの光化門広場一帯で『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を開催する。タイトル曲を含む新曲のパフォーマンスを披露する予定。