『地獄先生ぬ〜べ〜』第二十五話『鬼の手の秘密（前編）』あらすじ＆場面カット
1月7日（水）よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation” 枠にて放送中の『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール、第二十五話のあらすじと場面カットが公開。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
第2クールのラストとなる3月25日（水）の放送回は、よる11時15分より、2話連続1時間スペシャルでお届けされる。第二十五話のエピソードは『鬼の手の秘密（前編）』。あらすじと場面カットを公開。作中に登場する、地獄に住む最強の鬼・ ”覇鬼” （バキ）役は安元洋貴が演じる。
＜第二十五話『鬼の手の秘密（前編）』あらすじ＞
「絶命受死日」、それは一生のうちで霊力が最も下がってしまう日。ぬ〜べ〜は鬼の手の制御ができなくなり倒れ、苦しんでいた。このままではぬ〜べ〜は心も体も鬼に支配されてしまう。異変に気づいた玉藻は広たちとともに、鬼を左手に封印した方法を探るべく、ぬ〜べ〜の過去の記憶へダイブする。そこで出会った鬼の真の姿とは。
＞＞＞第二十五話の場面カットをすべてチェック！（写真8点）
そして3月25日（水）当日、ABEMAにて、人気エピソードの無料配信と第2クールクライマックス直前特番の無料放送が決定した。
［人気エピソード配信］は、アニメ公式Xにて開催していた「人気エピソード投票」の上位6話を配信するもので、ホラー回・アクション回・感動回など、多様なエピソードが集まるラインナップとなった。そして、同日に配信される［第2クールクライマックス直前特番］では、置鮎龍太郎・岩崎諒太・森川智之が生出演し、過去エピソードの振り返りや、25・26話の見どころをお届けする。
3月25日（水）よる11時15分から、テレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation W” 枠にて2話連続1時間スペシャル！（※一部地域を除く）（通常より30分早い放送時間となります）
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
＜第二十五話『鬼の手の秘密（前編）』あらすじ＞
「絶命受死日」、それは一生のうちで霊力が最も下がってしまう日。ぬ〜べ〜は鬼の手の制御ができなくなり倒れ、苦しんでいた。このままではぬ〜べ〜は心も体も鬼に支配されてしまう。異変に気づいた玉藻は広たちとともに、鬼を左手に封印した方法を探るべく、ぬ〜べ〜の過去の記憶へダイブする。そこで出会った鬼の真の姿とは。
＞＞＞第二十五話の場面カットをすべてチェック！（写真8点）
そして3月25日（水）当日、ABEMAにて、人気エピソードの無料配信と第2クールクライマックス直前特番の無料放送が決定した。
［人気エピソード配信］は、アニメ公式Xにて開催していた「人気エピソード投票」の上位6話を配信するもので、ホラー回・アクション回・感動回など、多様なエピソードが集まるラインナップとなった。そして、同日に配信される［第2クールクライマックス直前特番］では、置鮎龍太郎・岩崎諒太・森川智之が生出演し、過去エピソードの振り返りや、25・26話の見どころをお届けする。
3月25日（水）よる11時15分から、テレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation W” 枠にて2話連続1時間スペシャル！（※一部地域を除く）（通常より30分早い放送時間となります）
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
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