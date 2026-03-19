20日からVポイント×SMBC レディス

国内女子ゴルフツアー・Vポイント×SMBC レディスが20日、千葉・紫CCすみれC（6731ヤード、パー72）で開催される。前日19日には、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が練習ラウンドを行った。今大会は今季3戦目だが、広場恐怖症を抱えて航空機に搭乗できない菅沼は、沖縄での開幕戦、台湾での第2戦を欠場しており、満を持しての今季初戦になる。オフの間は「アイドル活動」でも注目されたが、練習と筋力トレーニングも欠かさずにパワーアップにも成功していた。

ラウンドを終えると、菅沼は両手をほおにあてる「Vポーズ」を披露した。堀琴音、横山翔亜（とあ）も巻き込み、カメラマンへのサービスショット提供だ。その流れでの囲み取材では「初戦」を迎える思いを問われ、即答した。

「毎年すごく緊張するので、まだ1回も自分の開幕戦で予選を通ったことないんですよ（笑）。でも、調子的には悪くないので、楽しめたらなと思います」

出場できなかった2戦は、「うずうず」しながら配信でチェックしていたという。

「台湾の試合は賞金が高かったり、沖縄も4日間だったりとかで、『行きたいな』という思いはあるんですけど、自分だけ2週間調整できたと思って、前向きに考えてます」

オフの間は、アイドルとして今年1月にファンミーティングを開催し、2月にはシングル『君の救世主になりたくて！』でCDデビューを果たした。オリコンデイリーシングルランキングで、初日15位（今月2日付ウィークリー37位）にランクイン。プロデューサーからは褒められたという。

「何か思ったよりも売れて、『思ったより売れました』と言ってもらいました（笑）」

気分はアゲアゲのオフ。菅沼は今季に向けた練習、筋力トレーニングを重ね、シーズンに向けた調整のペースも上げていた。

「やりました。去年は体重も減ってきて、最終的に5キロぐらい痩せてしまいました。なので、下半身をどっしりするためのトレーニングを結構やりました。ヒップスラスト（バーベルを腰にのせて尻を上下させるトレーニング）は、去年の110キロから140キロになりましたし、飛距離も自分の感覚的には10ヤードぐらいは伸びたかなって思います」

そして、体重はオフの期間に5キロ増。今大会のコースについては「グリーンが硬いのでめっちゃ、むずいです」と表現するも、「得意のアプローチでしのいでいければ」と前向きにとらえている。ここからの巻き返しを狙う26歳。アイドル活動はひとまず封印し、プレーでファンを喜ばせる決意だ。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）