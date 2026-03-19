アニメ音楽フェス『リスアニ！LIVE』開催決定！第一弾ラインナップ3組発表

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国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』アワードウィーク期間の6月9日に、TOYOTA ARENA TOKYOにて『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS』と題したアニメ音楽フェスの開催が決定した。

■コンセプトは「全曲生バンド演奏」

「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』のアワードウィーク期間に開催される今回の『リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS』。「全曲生バンド演奏」という『リスアニ！LIVE』当初からの変わらぬコンセプトはもちろんのこと、リスアニ！がキュレーションしたアニメ音楽を世界に届けるにふさわしいアーティストたちが熱いステージを繰り広げる。

第一弾ラインナップで発表されたのはオーイシマサヨシ、TrySail、ラブライブ！サンシャイン!!【Guilty Kiss,Saint Snow】の3組。

チケットの最速先行は、4月4日12時より受付スタート。チケットや追加ラインナップなどの情報は、リスアニ！公式Xにて随時発表される。

■リスアニ！編集長 馬嶋 亮 コメント