アニメ音楽フェス『リスアニ！LIVE』開催決定！第一弾ラインナップ3組発表
国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』アワードウィーク期間の6月9日に、TOYOTA ARENA TOKYOにて『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS』と題したアニメ音楽フェスの開催が決定した。
■コンセプトは「全曲生バンド演奏」
「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』のアワードウィーク期間に開催される今回の『リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS』。「全曲生バンド演奏」という『リスアニ！LIVE』当初からの変わらぬコンセプトはもちろんのこと、リスアニ！がキュレーションしたアニメ音楽を世界に届けるにふさわしいアーティストたちが熱いステージを繰り広げる。
第一弾ラインナップで発表されたのはオーイシマサヨシ、TrySail、ラブライブ！サンシャイン!!【Guilty Kiss,Saint Snow】の3組。
チケットの最速先行は、4月4日12時より受付スタート。チケットや追加ラインナップなどの情報は、リスアニ！公式Xにて随時発表される。
■リスアニ！編集長 馬嶋 亮 コメント
1960年代の誕生から、半世紀以上にわたり進化を続けてきたアニメ音楽は、単なる「アニメ主題歌」の枠を超え、楽曲そのものが深く愛される独自の音楽シーンとして確立されました。
そんななかで「アニソンフェス」も、独自の熱狂とその進化を遂げ、今や世界中からファンが集結する存在になっています。私たちはこの「アニソンフェス」を、アニメやアニメ音楽と同様に日本が世界に誇るべきひとつのカルチャーだと確信しています。
この“TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS”のラインナップは、リスアニ！が自信を持って全世界にお届けする“アニメ音楽の今”です。
「リスアニ！LIVE」ならではの、全曲生バンド演奏による圧倒的な臨場感、そして厳選されたアーティストたちが繰り広げる極上のステージ。
“リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS”が提示する、最新のアニメ音楽フェスにどうぞご期待ください。
■イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE
リスアニ！LIVE on TOKYO ANIME MUSIC HIGHLIGHTS』
06/09（火）東京・TOYOTA ARENA TOKYO
■関連リンク
リスアニ！公式サイト
https://www.lisani.jp/