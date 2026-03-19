ジョイマン、大ブレイク時の“最高月収”告白「当時はひゃく…」 今の月収に共演者驚き「すごい！」
お笑いコンビ・ジョイマン（高木晋哉、池谷和志）が、19日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に生出演。驚きの最高月収を明かした。
【画像】意外な芸人もランクイン？『営業-1グランプリ2025』TOP10
この日は「30年来の仲良し秦基博＆ジョイマンがお互いが知る(秘)素顔公開SP」と題し、ジョイマンとともにシンガー・ソングライターの秦基博が登場。小中学校の同級生が、それぞれの意外な一面を語った。
ジョイマンが、2008年にラップネタで大ブレイクした話から、MCのハライチ・澤部佑が「稼ぎで言ったら今の方が…？」と振ると、高木は「今の方が…そうですね。当時を超えることはありますね」と、よしもと『営業-1グランプリ』3連覇を果たした現状を告白。池谷は「2008年当時は最高月収180（万円）だったんですけど、26年は最高月収超えてます。営業だけで」と補足。共演者は「うわー！」「すごい！」と驚いた。
すると、共演の島崎和歌子が「いくら、いくら、いくら、いくら？」とたたみかけ、池谷は「あとで裏で言います」とタジタジ。池谷はその内訳について「営業と、たまに入るCM」と明かし、また「（高木が）『ナナナー、ナナナナー…』って数字系のギャグを言ってるんで、7倍とか7年とかそういうのが…（入ってくる）」と、オファーがある内情をカミングアウトした。
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この日は「30年来の仲良し秦基博＆ジョイマンがお互いが知る(秘)素顔公開SP」と題し、ジョイマンとともにシンガー・ソングライターの秦基博が登場。小中学校の同級生が、それぞれの意外な一面を語った。
ジョイマンが、2008年にラップネタで大ブレイクした話から、MCのハライチ・澤部佑が「稼ぎで言ったら今の方が…？」と振ると、高木は「今の方が…そうですね。当時を超えることはありますね」と、よしもと『営業-1グランプリ』3連覇を果たした現状を告白。池谷は「2008年当時は最高月収180（万円）だったんですけど、26年は最高月収超えてます。営業だけで」と補足。共演者は「うわー！」「すごい！」と驚いた。
すると、共演の島崎和歌子が「いくら、いくら、いくら、いくら？」とたたみかけ、池谷は「あとで裏で言います」とタジタジ。池谷はその内訳について「営業と、たまに入るCM」と明かし、また「（高木が）『ナナナー、ナナナナー…』って数字系のギャグを言ってるんで、7倍とか7年とかそういうのが…（入ってくる）」と、オファーがある内情をカミングアウトした。