ウッディ・ジェシー・バズの3種類！ウルリス「マトメイクシリーズ」ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』限定デザイン
H2Oが展開する、ululis（ウルリス）の「マトメイクシリーズ」に、ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー』限定デザインが登場。
「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」の限定デザインがラインナップされます☆
ululis（ウルリス）「マトメイクシリーズ」ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』限定デザイン
価格：各1,078円（税込）
発売日：2026年3月27日（金）
容量：各10mL
販売店舗：全国のドラッグストア・バラエティショップなど
「ululis Water in Matomake（ウルリス ウォーターインマトメイク）」シリーズに、ディズニー＆ポクサーの『トイ・ストーリー』限定デザインが登場。
「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」の3種類が数量限定で新たに発売されます☆
「Water in Matomake（ウォーターインマトメイク）」は、ジェル状のマスカラタイプまとめ髪スティック。
簡単かつ、手を汚さずに、気になる部分へアプローチできます！
スタイリングの仕上げにひと塗りすることで、うるおいを保ちながら、アホ毛を抑止。
セットしたてのおくれ毛・前髪を1日中キープして、理想のヘアスタイルを保ちます。
ディズニー＆ピクサーアニメーション映画『トイ・ストーリー5』は、2026年夏に公開されるシリーズ最新作。
公開への期待が高まる中、今なお世界中で愛される人気キャラクター「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」をデザインに起用されます☆
各キャラクターの世界観を表現したパッケージで、それぞれ仕上がりと香りが異なる仕様。
なりたいスタイルや気分に合わせて、使い分けが可能です。
映画のワクワク感とともに、毎日のヘアスタイリングを楽しめます！
ウルリス マトメイク ブルー／ウッディ
ブルーの「ウッディ」デザインは、爽やかな“アクアブーケの香り”が特長。
ひと塗りで、前髪＆⽑流れを⾃然にキープしたい方におすすめです！
ウルリス マトメイク ピンク／ジェシー
ピンクの「ジェシー」デザインは、ほんのり甘い“メルティフルールの香り”。
気になるうねりをコントロールして整え、まっすぐキープしてくれます☆
ウルリス マトメイク パープル／バズ
「バズ・ライトイヤー」のデザインはパープルのパッケージ。
上品な“ウォーターフローラの香り”が特長で、1日中まとまって、ヘアスタイルを長時間キープしてくれます！
スタイルや気分に合わせて選べる、「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」の限定デザイン。
ululis「マトメイクシリーズ」ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』限定デザインは、2026年3月27日より全国のドラッグストア・バラエティショップなどで発売です☆
© Disney/Pixar
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ウッディ・ジェシー・バズの3種類！ウルリス「マトメイクシリーズ」ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』限定デザイン appeared first on Dtimes.