H2Oが展開する、ululis（ウルリス）の「マトメイクシリーズ」に、ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー』限定デザインが登場。

「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」の限定デザインがラインナップされます☆

ululis（ウルリス）「マトメイクシリーズ」ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』限定デザイン

価格：各1,078円（税込）

発売日：2026年3月27日（金）

容量：各10mL

販売店舗：全国のドラッグストア・バラエティショップなど

「ululis Water in Matomake（ウルリス ウォーターインマトメイク）」シリーズに、ディズニー＆ポクサーの『トイ・ストーリー』限定デザインが登場。

「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」の3種類が数量限定で新たに発売されます☆

「Water in Matomake（ウォーターインマトメイク）」は、ジェル状のマスカラタイプまとめ髪スティック。

簡単かつ、手を汚さずに、気になる部分へアプローチできます！

スタイリングの仕上げにひと塗りすることで、うるおいを保ちながら、アホ毛を抑止。

セットしたてのおくれ毛・前髪を1日中キープして、理想のヘアスタイルを保ちます。

ディズニー＆ピクサーアニメーション映画『トイ・ストーリー5』は、2026年夏に公開されるシリーズ最新作。

公開への期待が高まる中、今なお世界中で愛される人気キャラクター「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」をデザインに起用されます☆

各キャラクターの世界観を表現したパッケージで、それぞれ仕上がりと香りが異なる仕様。

なりたいスタイルや気分に合わせて、使い分けが可能です。

映画のワクワク感とともに、毎日のヘアスタイリングを楽しめます！

ウルリス マトメイク ブルー／ウッディ

ブルーの「ウッディ」デザインは、爽やかな“アクアブーケの香り”が特長。

ひと塗りで、前髪＆⽑流れを⾃然にキープしたい方におすすめです！

ウルリス マトメイク ピンク／ジェシー

ピンクの「ジェシー」デザインは、ほんのり甘い“メルティフルールの香り”。

気になるうねりをコントロールして整え、まっすぐキープしてくれます☆

ウルリス マトメイク パープル／バズ

「バズ・ライトイヤー」のデザインはパープルのパッケージ。

上品な“ウォーターフローラの香り”が特長で、1日中まとまって、ヘアスタイルを長時間キープしてくれます！

スタイルや気分に合わせて選べる、「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」の限定デザイン。

ululis「マトメイクシリーズ」ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』限定デザインは、2026年3月27日より全国のドラッグストア・バラエティショップなどで発売です☆

© Disney/Pixar

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