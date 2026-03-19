夫婦2人で「ガス代9000円」は高いですか？ わが家は「プロパンガス」で毎日“追い炊き”したいですが、かなり高くなってしまいますか？「都市ガス」との費用も比較

ガス代9000円は本当に高いのか？

夫婦2人の場合、プロパンガス使用で冬に月9000円前後かかるのは珍しくありません。ガス代は、地域や使用量、ガス会社によって変わりますが、一般的な傾向として次の通りです。

つまり、プロパンガスで9000円程度なら高いとは一概には言えません。特に冬場は、 以下のような要因でガス使用量が増えるので、通常月より高くなりがちです。



・お風呂で追い炊きをする

・料理でガスを使う

・こまめにお湯を使う



プロパンガスと都市ガスの料金差はどれくらい？

次に、プロパンガスと都市ガスの料金単価の違いを見ていきましょう。



都市ガスの料金例

都市ガスは一般的に「立方メートル当たりの単価」が安く、東京や大阪、名古屋など都市部では比較的安定した価格になっています。

平均的な単価の目安は約150円／立方メートルです。例えば、冬場に毎月20立方メートル使った場合、150円×20立方メートル＝3000円程度となります。



プロパンガスの料金例

一方、プロパンガスの単価は各地域や各事業者が自由に設定できるため、バラつきがあります。一般的な相場としては、400～600円／立方メートル前後です。

冬場に20立方メートル使った場合は、400円×20立方メートル＝8000円、600円×20立方メートル＝1万2000円となり、都市ガスと比べると2～4倍になる計算です。この差が、月々のガス代に大きく影響しています。



冬場の追い炊きはどれだけ影響する？

年間を通してガス使用量が最も増えるのは、やはり冬です。特に、お風呂の追い炊きはガス消費が大きく、毎日行うと想像以上にガスを使います。

例えば、仮に1回の追い炊きで0.5立方メートルほどのガスを使用する場合、冬場に追い炊きを毎日すると、0.5立方メートル×30日＝15立方メートルが上記の冬の基本使用量20立方メートルに加わります。

よって、計算上の1ヶ月の使用量は35立方メートルで、都市ガスなら35立方メートル×150円＝5250円、プロパンなら35立方メートル×500円（中間値）＝1万7500円です。ただし、実際の使用量は浴槽サイズや追い炊き時間、給湯器の性能で変わります。



ガス代を抑える生活の工夫

では、ガス代を少しでも抑えるためにできることは何でしょうか？



追い炊きを減らす

追い炊きを毎日するのをやめ、入浴前にもう一度給湯する動作に切り替えるだけでも消費ガス量は減ります。追い炊きなしの場合、仮に給湯のみに抑えればガス使用量は10～15立方メートル程度に収まるかもしれません。



給湯器の断熱カバーを使う

浴槽そのものの保温性を上げるだけで、追い炊き回数が減ってガス消費が抑えられます。数千円の投資で、月数百円の節約につながるケースもあります。



プロパンガスの見直し

引っ越しや契約更新のタイミングで、別のプロパンガス業者に交渉して単価を下げられることがあります。都市ガスと違い、プロパンは業者ごとに料金が異なります。複数の見積もりを取るのも有効です。



都市ガスへの切り替えは本当にお得？

都市ガスが供給されているエリアであれば、プロパンから都市ガスへ変えると大きな削減効果が見込めます。しかし、工事費用や設備変更の費用が発生するため、短期的な節約になるとは限りません。

例えば、工事費用が30万円かかる場合、月3000円の差額があれば10年弱で元が取れる計算です。



まとめ

夫婦2人暮らしでガス代が9000円というのは、プロパンガスを使っている場合、特に冬場は珍しくない金額です。都市ガスと比べるとプロパンは料金単価が高く、追い炊きなどの給湯使用が多いと一気にガス代が膨らみます。

生活費全体のバランスを見ながら、追い炊きを控えたり業者見直しや都市ガスへの切り替えを検討したりするなど、節約策を取り入れると負担を抑えられるでしょう。

執筆者 : 仲千佳

2級ファイナンシャル・プランニング技能士