【英国遠征】国際親善試合 スコットランド代表・イングランド代表 日本代表メンバー発表記者会｜3月19日（木）14:00～ LIVE配信
【日本代表メンバー発表会見】https://youtube.com/live/JNkAp-kKZd8
日本サッカー協会（JFA）は3月19日（木）、スコットランド代表、イングランド代表との国際親善試合に臨む日本代表メンバーを発表する。テレ東スポーツチャンネルでは日本代表メンバー発表の模様をライブ配信します。
日本代表は現地3月28日（土）にスコットランド代表（スコットランド／グラスゴー）、31日（火）にイングランド代表（イングランド／ロンドン）とアウェイでの対戦を予定している。
＜日本代表 英国遠征 試合日程＞
■国際親善試合 対 スコットランド代表
試合日：2026年3月28日(土)
キックオフ：17:00（日本時間29日 2:00）
会場：ハムデン・パーク（スコットランド／グラスゴー）
対戦：スコットランド代表 対 SAMURAI BLUE（日本代表）
■国際親善試合 対 イングランド代表
試合日：2026年3月31日(火)
キックオフ：19:45（日本時間4月1日 3:45）予定
会場：ウェンブリー・スタジアム（イングランド／ロンドン）
対戦：イングランド代表 対 SAMURAI BLUE（日本代表）