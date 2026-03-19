声優・沢城みゆき、サザエさんの“同級生”役に「サザエさんを呼び捨てにする日がくるだなんて…！」
3月22日18時放送のアニメ『サザエさん 春の行楽スペシャル』（フジテレビ系）内のエピソード「サザエ、シャチに会いに行く！」に、沢城みゆきがゲスト声優として出演することが決定した。
【写真】沢城みゆきが演じるサザエさんの同級生・美波
沢城が演じるのは、サザエさん一家が今回訪れる、鴨川シーワールドで新米飼育員として働くサザエの高校の同級生・美波。シャチのトレーナーになるという夢をかなえた彼女に同窓会で再会したサザエが、そこで誘われたことをきっかけに磯野家全員で訪れるというエピソードとなっている。
美波は、鴨川シーワールドの日本屈指のオーシャン・スタジアムを磯野家に案内しつつ、終盤にはシャチとのパフォーマンスを磯野家が見守る中で披露する。美波の飼育員やトレーナーとしての姿は磯野家の面々にさまざまな感情を呼び起こすのだが…。
沢城と言えば、幅広いキャラクターを変幻自在に演じわけ、『ゲゲゲの鬼太郎（第6期）』の鬼太郎、『ルパン三世』の峰不二子など超有名キャラクターを数多く演じてきた声優界のトップランナーだが、国民的アニメ『サザエさん』には初登場。オファーを受けたときは「えー！ 私でいいんですかーー!!!」と子どものように喜んだそう。「まさか、あのサザエさんと同級生になる日が来るだなんて！ そして、まさかまさか、呼び捨てにする日がくるだなんて…！」と今回の感想を語ってくれた。サザエとシャチを相手に奮闘した沢城演じる美波の活躍ぶりに期待したい。
また、フジテレビ本社1階に日本で唯一のショップとして2006年にオープンした「サザエさんのお店」が、3月27日にリニューアルオープンする。磯野家をイメージした外観は、まるで『サザエさん』の世界に飛び込んだかのようなワクワク感を味わえ、思わず写真を撮りたくなる店となっている。お台場観光のスポットとして、『サザエさん』の世界観に浸りながらショッピングを楽しめる。
さらに、3月27日9時35分より、『サザエさんのお店』前にてオープニングセレモニーの開催が決定している。サザエと波平も来店予定だ。リニューアルオープンを記念し、翌28日にはグッズ購入者を対象に、サザエと波平と一緒に写真が撮れる撮影会が実施される。
アニメ『サザエさん 春の行楽スペシャル』は、フジテレビ系にて3月22日18時放送。
※沢城みゆきのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■沢城みゆき
――アニメ『サザエさん』の出演についてオファーを受けた時の感想は？
「えー！ 私でいいんですかーー!!!」と子どものように喜んでしまったあと…冷静になると足が震えました…！
――鴨川シーワールドの飼育員でサザエの高校時代の同級生・美波を演じるにあたって気を付けた点や、演じてみての感想。
まさか、あのサザエさんと同級生になる日がくるだなんて！ そして、まさかまさか、呼び捨てにする日がくるだなんて…！ 磯野家のみなさん、そして視聴者のみなさんにシーワールドの魅力を伝えきるぞー！という気持ちを胸いっぱいにして、マイク前に立ちました。
――アニメ『サザエさん』の印象は？
週末の多幸感の象徴。
――視聴者へのメッセージ。
美波がワカメちゃんに伝えたメッセージは、見てくれている子どもたちに私も手渡したい言葉になりました。大人の皆さんには、友達と、家族と、子どもと一緒にイルカショー見に行きたいなと思っていただけたら、それ以上のことはありません。水族館も魅力的ですが、美波の言葉を借りれば、サザエの家族は本当に楽しくて素敵。ぜひご視聴ください！
【写真】沢城みゆきが演じるサザエさんの同級生・美波
沢城が演じるのは、サザエさん一家が今回訪れる、鴨川シーワールドで新米飼育員として働くサザエの高校の同級生・美波。シャチのトレーナーになるという夢をかなえた彼女に同窓会で再会したサザエが、そこで誘われたことをきっかけに磯野家全員で訪れるというエピソードとなっている。
沢城と言えば、幅広いキャラクターを変幻自在に演じわけ、『ゲゲゲの鬼太郎（第6期）』の鬼太郎、『ルパン三世』の峰不二子など超有名キャラクターを数多く演じてきた声優界のトップランナーだが、国民的アニメ『サザエさん』には初登場。オファーを受けたときは「えー！ 私でいいんですかーー!!!」と子どものように喜んだそう。「まさか、あのサザエさんと同級生になる日が来るだなんて！ そして、まさかまさか、呼び捨てにする日がくるだなんて…！」と今回の感想を語ってくれた。サザエとシャチを相手に奮闘した沢城演じる美波の活躍ぶりに期待したい。
また、フジテレビ本社1階に日本で唯一のショップとして2006年にオープンした「サザエさんのお店」が、3月27日にリニューアルオープンする。磯野家をイメージした外観は、まるで『サザエさん』の世界に飛び込んだかのようなワクワク感を味わえ、思わず写真を撮りたくなる店となっている。お台場観光のスポットとして、『サザエさん』の世界観に浸りながらショッピングを楽しめる。
さらに、3月27日9時35分より、『サザエさんのお店』前にてオープニングセレモニーの開催が決定している。サザエと波平も来店予定だ。リニューアルオープンを記念し、翌28日にはグッズ購入者を対象に、サザエと波平と一緒に写真が撮れる撮影会が実施される。
アニメ『サザエさん 春の行楽スペシャル』は、フジテレビ系にて3月22日18時放送。
※沢城みゆきのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■沢城みゆき
――アニメ『サザエさん』の出演についてオファーを受けた時の感想は？
「えー！ 私でいいんですかーー!!!」と子どものように喜んでしまったあと…冷静になると足が震えました…！
――鴨川シーワールドの飼育員でサザエの高校時代の同級生・美波を演じるにあたって気を付けた点や、演じてみての感想。
まさか、あのサザエさんと同級生になる日がくるだなんて！ そして、まさかまさか、呼び捨てにする日がくるだなんて…！ 磯野家のみなさん、そして視聴者のみなさんにシーワールドの魅力を伝えきるぞー！という気持ちを胸いっぱいにして、マイク前に立ちました。
――アニメ『サザエさん』の印象は？
週末の多幸感の象徴。
――視聴者へのメッセージ。
美波がワカメちゃんに伝えたメッセージは、見てくれている子どもたちに私も手渡したい言葉になりました。大人の皆さんには、友達と、家族と、子どもと一緒にイルカショー見に行きたいなと思っていただけたら、それ以上のことはありません。水族館も魅力的ですが、美波の言葉を借りれば、サザエの家族は本当に楽しくて素敵。ぜひご視聴ください！