元AKB48でタレント・大家志津香（34）が18日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。VTRで就寝前の様子が映し出され、スタジオ衝撃の行動を見せていた。

今回は「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」と題した企画でロングスリーパーとして登場。寝ても寝ても眠いという大家にMCの上田晋也が「今回、大家の睡眠環境に問題があるんじゃないかということで寝る前の様子を撮らしてもらった」としてVTRが流れた。

そのVTRでは午後8時に帰宅し、この日1食目というピザを頬張っていた。食事後すぐにソファで4時間近く眠っていた。起床後はお酒を飲みながらSNSチェック。そして、夜中2時49分にスタジオを驚かせた行動を見せた。

大家が袋から取り出したのはリコーダー。これに「なんで?」「えっ!?」「ちょっと…」「怖っ」「いやいや…」「夜ダメだよ」という声があがった。大家は「これ、大丈夫です。角部屋でペットオッケーの防音の部屋なので」と伝えた。

VTRではリコーダーでピタゴラスイッチのテーマ曲を吹いていた。さらに3時30分から母親と電話し、午前5時13分に再びリコーダーでピタゴラスイッチを演奏。この2度目の演奏に大家は「覚えてない!これ覚えてない」と酔って記憶にないことを明かした。