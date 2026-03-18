“miwaといえばギター”のイメージを一新させた「片想い」を一発撮り！令和ver.のMV公開も決定

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miwaが、『THE FIRST TAKE』にて、自身の代表曲「片想い」を披露。

また、今回のために撮り直した令和ver.のMVが3月19日19時に公開決定。

■【動画】『miwa - 片想い / THE FIRST TAKE』

■「片想い」令和ver.MVは新曲「桜みたいな恋なんだ」MVと連動。時間を超えて、同じ恋心を描く

2月28日に15周年を記念した『15th anniversary tour “miwa”』のツアーファイナルをZepp Nagoyaで迎え、大盛況のまま終了。さらに事務所の独立を発表し、“miwa物語 第二章”を歩みだしているmiwa。

「片想い」は、“miwaといえばギター”のイメージを一新させた壮大なピアノバラード。今回は『THE FIRST TAKE』アレンジとして、ピアノ、チェロ、ヴァイオリンの編成で紡がれる繊細かつ力強いサウンドの中、彼女のまっすぐな歌声がより一層際立つパフォーマンスに。

また、3月19日19時には「片想い」の令和ver.のMVがYouTubeに公開。先日リリースされたばかりの新曲「桜みたいな恋なんだ」と連動したMVということで、2作品合わせて楽しめる内容。

監督はKAWAII LAB.やSUPER BEAVERなどのMVも手掛けるAimi。作品に対し、「今回は、『片想い』のMVが『桜みたいな恋なんだ』と連動しているということで、この恋がこの先どうなっていくのか、私自身も想像しながら撮影しました。同じような瞬間でも、あの頃と今では違う捉え方になってしまう。そんな違いも発見しながら、2作を通して自分の記憶と重ねて観てもらえたら嬉しいです」とコメント。

2012年リリースの「片想い」から新曲の「桜みたいな恋なんだ」は、時間を超えて、同じ恋心を描いた作品。14年の時を経て、描かれた2作品となる。

■リリース情報

2026.03.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「桜みたいな恋なんだ」

■【動画】「片想い」令和ver. MV ※3月19日19時公開

■【画像】「片想い」令和ver. MVサムネイル

■【画像】miwa アーティスト写真

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

miwa OFFICIAL SITE

https://www.miwa-web.com/