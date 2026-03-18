「なんでこんなに人妻感あんねん」モナキ、メンバーが「マダムすぎる」「美しすぎて草」と話題に！
「なんでこんなに人妻感あんねん」モナキ、メンバーが「マダムすぎる」「美しすぎて草」と話題に！
純烈の酒井一圭さんがプロデュースする4人組男性グループ・モナキの公式YouTubeチャンネルは3月16日、動画を投稿。メンバーのサカイJr.さんが「マダムすぎる」「美しすぎて草」と話題になっています。
【動画】モナキ、メンバーが「マダムすぎる」と話題に！
「こんな美しいおっさんいてたまるかWWW」同チャンネルは、密着ドキュメンタリーシリーズの10本目『レコーディング編』を投稿。真剣な表情でレコーディングに臨むメンバーたちと熱く指導する酒井さんを見ることができます。その中で特に注目を集めているのは、メンバーのサカイJr.さんのルックス。長い髪に整った顔、スカーフを自然に巻く姿からは中性的な美しさを感じます。
SNS上では「ジュニ様、美しすぎて草」「マダムすぎる笑」「なんでこんなに人妻感あんねん」「成人男性、ましてや一児の父に出せる『艶』ではない」「こんな美しいおっさんいてたまるかWWW」「もはや長澤まさみに見えてきた」「本当にずっと一般人だったの!?」などの声が寄せられました。
密着ドキュメンタリー動画を毎週投稿中同チャンネルでは、密着ドキュメンタリー動画を毎週投稿中。9本目は『関係者お披露目会編』、8本目は『おヨネ宅でメンバー飲み会編』となっています。気になった人は、視聴してみてはいかがでしょうか。(文:堀井 ユウ)
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