28歳『RIZIN』ファイター、地元のガソリン価格高騰を嘆く「愛媛のガソスタがイカつい」 驚がくの“単価”

28歳『RIZIN』ファイター、地元のガソリン価格高騰を嘆く「愛媛のガソスタがイカつい」 驚がくの“単価”