28歳『RIZIN』ファイター、地元のガソリン価格高騰を嘆く「愛媛のガソスタがイカつい」 驚がくの“単価”
『RIZIN』などで活躍する総合格闘家の野村駿太（28）が18日、自身のXを更新。“ガソリン価格”高騰を嘆いた。
【画像】こんな値段に!? 愛媛のガソリンスタンドの価格表
愛媛県今治市出身の野村は、「愛媛のガソスタがイカつい」というコメントと共に「本体価格212（円） 税込み価格233.2（円）」と書かれた看板の画像を投稿。中東情勢の悪化により高騰を続けるガソリン代を嘆いた。
この投稿に「最近インター降りたとこ全国一の値段って聞きました」などの情報が寄せられている。
DEEP第13代ライト級王者の野村は、昨年3月の『RIZIN.51』に初参戦すると、いきなり強豪のルイス・グスタボに勝利し、2戦目の7月『超RIZIN.4』では元ベラトール王者のパトリッキー・ピットブルにも勝利。勢いそのままに大みそか大会でホベルト・サトシ・ソウザのライト級のベルトに挑戦が決定したが、膝の負傷により欠場となった。
【画像】こんな値段に!? 愛媛のガソリンスタンドの価格表
愛媛県今治市出身の野村は、「愛媛のガソスタがイカつい」というコメントと共に「本体価格212（円） 税込み価格233.2（円）」と書かれた看板の画像を投稿。中東情勢の悪化により高騰を続けるガソリン代を嘆いた。
この投稿に「最近インター降りたとこ全国一の値段って聞きました」などの情報が寄せられている。
DEEP第13代ライト級王者の野村は、昨年3月の『RIZIN.51』に初参戦すると、いきなり強豪のルイス・グスタボに勝利し、2戦目の7月『超RIZIN.4』では元ベラトール王者のパトリッキー・ピットブルにも勝利。勢いそのままに大みそか大会でホベルト・サトシ・ソウザのライト級のベルトに挑戦が決定したが、膝の負傷により欠場となった。