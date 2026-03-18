生活家電などを手がけるライフオンプロダクツ（大阪市）は、「Life on Products」ブランドから、「スリムアイスカイロ LCAEA022」を2026年3月25日に発売する。

前年モデルと比べプレート面積約2倍

スリムなコンパクトボディーに冷却プレートを備え、首や手首などの熱さを感じる場所に直接当てることで効率的にクールダウンできるほか、冬季は温モードで素早く発熱し、指先などをしっかりとあたためられる。

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、持ち運び時の誤作動を防ぐ。移動中および使用時の落下や紛失を防止するハンドストラップが付属する。

薄型のためバッグやポケットなどに入れて持ち運びがしやすい。前年モデルと比べ冷却プレートの面積が約2倍になり、広範囲への温冷が可能になった。充電口にはゴミやホコリ、水滴などの侵入を防ぐカバーを備える。

容量2000mAhのリチウムイオン電池を内蔵し、約3.5時間の充電で、冷モードでは1.5時間、温モードなら2時間の使用が可能だ。

カラーはリリーホワイト、スモーキーブルー、ベージュの3色。

価格は3278円（税込）。