『サンリオ展 FINAL』コラボカフェメニュー公開 半熟たまごをポムポムプリンに見立てたカルボナーラなどかわいらしいフードがずらり

『サンリオ展 FINAL』コラボカフェメニュー公開 半熟たまごをポムポムプリンに見立てたカルボナーラなどかわいらしいフードがずらり