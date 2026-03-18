『サンリオ展 FINAL』コラボカフェメニュー公開 半熟たまごをポムポムプリンに見立てたカルボナーラなどかわいらしいフードがずらり
ソルト・コンソーシアムは、六本木ヒルズ森タワー52Fにある「THE SUN & THE MOON（Cafe）」にて、4月9日から6月21日の期間限定で、「サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」とのコラボレーションカフェをオープンする。
【写真】ハローキティがポテトサラダに変身
サンリオの創業60周年を記念し、2021年より日本各地を巡回してきた「サンリオ展」が、新たなコンテンツを携えてさらにパワーアップし、東京・六本木へと帰ってくる。同展の開催にあわせ、「THE SUN & THE MOON（Cafe）」とのコラボレーションメニューも約5年ぶりにリニューアルして再登場する。
サンリオの60年を超える歴史を辿ると同時に、“カワイイ”文化がどのように成長してきたのか、そしてその裏に込められた“サンリオの想い”を体感できる。サンリオが生み出してきた、さまざまな世代やその時の気持ちに寄り添ってきた数々のキャラクターの中から、選りすぐりのキャラクターをモチーフにしたメニューを通して、子どもから大人まで世代を超えて楽しめる。また、コラボレーションメニューを注文すると、1品につき1枚オリジナルコースター（非売品）がもらえる。
■フードメニュー
『ポチャッコのかぼちゃシチュー』1890円
ポチャッコの愛らしい顔がインパクト抜群の、野菜とチキンが入ったカボチャシチュー。やさしい甘みが広がり、子どもから大人までほっとする味わい。
『ポムポムプリンのカルボナーラうどん』1950円
半熟卵で作られたポムポムプリンがかわいらしい、カルボナーラ風味の温かいうどん。もちもち麺に、ベーコン・しめじ・玉ねぎをたっぷりと使用し、ボリューム感にも満足できる一品。
『ハローキティのバーガー』1980円
自家製リンゴピクルスを合わせた、フルーティーなプルドポークバーガー。ハローキティのポテトサラダも添えて、見た目も味もスペシャルに仕上げた。
『クロミのケーキ』2080円
クロミの顔はぷるぷるのコーヒーゼリー。竹炭入りチョコカスタードとベリーの「黒とピンク」が小悪魔な味。果肉入りイチゴソースをサンドしたケーキに、ラズベリーシャーベットを添えたぜいたくな一皿。
『ハローキティ、マイメロディ、ウィッシュミーメルのパフェ』1890円
ハローキティ、マイメロディ、ウィッシュミーメルの共通カラーである赤やピンクから着想を得て、苺とライチを合わせたフルーティーなパフェ。見た目にも華やかで、食後のデザートにぴったり。
■ドリンクメニュー
『ポムポムプリンのプリンのシェイクに包まれて』1380円
チーズケーキシロップと牛乳を合わせ、下層にカラメルゼリーを加えたプリン風味のシェイク。まろやかな甘みとほろ苦いカラメルのアクセントが広がる一杯。
『マイメロディのラブリーストロベリーミルク』1350円
甘い恋色ピンクに、とろけるミルクのやさしさが広がるストロベリーミルク。シュガー入りゼリーのキュートな食感がアクセントとなり、ひとくち飲めば幸せな気分に包まれる。
『シナモロールの風船旅行』1300円
綿菓子の雲とあられの風船に包まれたシナモロールが愛らしい、清涼感あふれるドリンク。甘酸っぱいパッションフルーツと弾けるソーダが爽やかに広がる。
『ポチャッコの苺ホットミルク』1350円
ポチャッコの愛らしいお顔が浮かぶ、甘くてやさしい苺のホットミルク。チョコレート味の肉球が描かれたマシュマロは、ホットミルクに溶かしても楽しめる。
※価格は全て税込
（C） '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665445
【写真】ハローキティがポテトサラダに変身
サンリオの創業60周年を記念し、2021年より日本各地を巡回してきた「サンリオ展」が、新たなコンテンツを携えてさらにパワーアップし、東京・六本木へと帰ってくる。同展の開催にあわせ、「THE SUN & THE MOON（Cafe）」とのコラボレーションメニューも約5年ぶりにリニューアルして再登場する。
■フードメニュー
『ポチャッコのかぼちゃシチュー』1890円
ポチャッコの愛らしい顔がインパクト抜群の、野菜とチキンが入ったカボチャシチュー。やさしい甘みが広がり、子どもから大人までほっとする味わい。
『ポムポムプリンのカルボナーラうどん』1950円
半熟卵で作られたポムポムプリンがかわいらしい、カルボナーラ風味の温かいうどん。もちもち麺に、ベーコン・しめじ・玉ねぎをたっぷりと使用し、ボリューム感にも満足できる一品。
『ハローキティのバーガー』1980円
自家製リンゴピクルスを合わせた、フルーティーなプルドポークバーガー。ハローキティのポテトサラダも添えて、見た目も味もスペシャルに仕上げた。
『クロミのケーキ』2080円
クロミの顔はぷるぷるのコーヒーゼリー。竹炭入りチョコカスタードとベリーの「黒とピンク」が小悪魔な味。果肉入りイチゴソースをサンドしたケーキに、ラズベリーシャーベットを添えたぜいたくな一皿。
『ハローキティ、マイメロディ、ウィッシュミーメルのパフェ』1890円
ハローキティ、マイメロディ、ウィッシュミーメルの共通カラーである赤やピンクから着想を得て、苺とライチを合わせたフルーティーなパフェ。見た目にも華やかで、食後のデザートにぴったり。
■ドリンクメニュー
『ポムポムプリンのプリンのシェイクに包まれて』1380円
チーズケーキシロップと牛乳を合わせ、下層にカラメルゼリーを加えたプリン風味のシェイク。まろやかな甘みとほろ苦いカラメルのアクセントが広がる一杯。
『マイメロディのラブリーストロベリーミルク』1350円
甘い恋色ピンクに、とろけるミルクのやさしさが広がるストロベリーミルク。シュガー入りゼリーのキュートな食感がアクセントとなり、ひとくち飲めば幸せな気分に包まれる。
『シナモロールの風船旅行』1300円
綿菓子の雲とあられの風船に包まれたシナモロールが愛らしい、清涼感あふれるドリンク。甘酸っぱいパッションフルーツと弾けるソーダが爽やかに広がる。
『ポチャッコの苺ホットミルク』1350円
ポチャッコの愛らしいお顔が浮かぶ、甘くてやさしい苺のホットミルク。チョコレート味の肉球が描かれたマシュマロは、ホットミルクに溶かしても楽しめる。
※価格は全て税込
（C） '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665445