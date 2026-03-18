SEVENTEENミンギュ、肉体美際立つ腕まくり姿に視線集中「彫刻みたい」「太すぎてかっこいい」
【モデルプレス＝2026/03/18】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が3月18日までに、自身のInstagramを更新。たくましい腕の筋肉が際立つ写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】KPOPトップアイドル「彫刻みたいで美しい」鍛え上げられた上腕二頭筋
ミンギュは「The tallest cutie patootie i know」とコメント。商業施設内のエスカレーターで撮影されたと思われるソロショットを披露した。グレーのTシャツの袖をまくり、大胆に露出した腕には、トレーニングで鍛え上げられた筋肉が美しく浮き出ている。
この投稿に、ファンからは「筋肉が彫刻みたいで美しい」「太すぎてかっこいい」「顔は可愛いのに体はバキバキで最高」「存在がすでに芸術」といった絶賛のコメントが世界中から寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】KPOPトップアイドル「彫刻みたいで美しい」鍛え上げられた上腕二頭筋
◆SEVENTEENミンギュ、肉体美に視線集中
ミンギュは「The tallest cutie patootie i know」とコメント。商業施設内のエスカレーターで撮影されたと思われるソロショットを披露した。グレーのTシャツの袖をまくり、大胆に露出した腕には、トレーニングで鍛え上げられた筋肉が美しく浮き出ている。
◆SEVENTEENミンギュの筋肉美ショットに反響
この投稿に、ファンからは「筋肉が彫刻みたいで美しい」「太すぎてかっこいい」「顔は可愛いのに体はバキバキで最高」「存在がすでに芸術」といった絶賛のコメントが世界中から寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】