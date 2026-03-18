SixTONESが出演した『THE TIME,』『ZIP!』『めざましテレビ』のオフショットが各番組の公式SNSで公開され、ファンの注目を集めている。

【画像】白衣装のSixTONES『THE TIME,』『ZIP!』『めざましテレビ』オフショット

■“シマエナガちゃん”を手に笑顔を見せるSixTONES

『THE TIME,』（TBS系）の公式SNSでは、“シマエナガちゃん”を手にした6人の姿が公開された。

メンバーは白を基調にしたワントーンコーデで登場し、ジャケットやニット、レイヤードスタイルを取り入れた柔らかな雰囲気の衣装を披露。

手に持った“シマエナガちゃん”のぬいぐるみにも注目が集まり、松村北斗は胸元に貼られていたダイヤ型のネームシールを頭に付け、バンダナのようにアレンジしている。

■リラックスした表情で肩組みやピースも

続いて、『ZIP!』（日本テレビ系）の公式SNSでは、6人が「ZIP!」のロゴを囲んで並ぶショットが公開。ロゴに手を向けたり、肩を組んだり、ピースをしたりと、リラックスした表情が印象的な1枚となっている。

ファンからは「北斗はいつもちょっとしたイタズラするよね」「バンダナみたいでかわいい」「どうなってるの？」「本当に愛おしいイタズラっ子」「樹がシマエナガちゃんをちゃんと持ってる！」「包み込むように持つジェシーがメロい」などの声が寄せられている。

■“めざましくん”のアレンジ＆持ち方にも注目

なお、3月15日に『めざましテレビ』（フジテレビ系）の公式SNSで公開されたオフショットでも、“めざましくん”を逆さに持つ田中樹や、目隠しをする松村北斗の姿が見られ、遊び心あふれるやり取りも話題となった。