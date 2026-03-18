日本マクドナルド（東京都新宿区）が、春の定番商品「てりたまバーガー」を含む「てりたまファミリー」の第2弾となる新商品「コク旨（うま）かるび焼肉風てりたま」を3月25日から期間限定で販売します。

【写真】ヤバイ！ おいしそう！ マクドナルドの“新商品”！ てりたまファミリーもおさらい！

新商品は、甘辛い「てりやきソース」を絡めたうまみに富んだポークパティ、卵、シャキシャキレタス、牛肉のうまみとコク深いタレの味わいが特長の「かるび焼肉風フィリング」を合わせた、食べ応えたっぷりの一品。価格は単品が510円〜（以下、税込み）。

「てりたまファミリー」として、「てりたまバーガー」（単品440円〜）、「チーズてりたま」（単品470円〜）、「てりたまマフィン」（朝マック、単品420円〜）、「マックフィズ とちおとめ白桃」（300円〜）、「マックフロートとちおとめ白桃」（380円〜）、「いちごショートケーキパイ」（220円〜）が販売されています。

また、俳優の吉沢亮さんが出演する、てりたまファミリーの新テレビCMが同月24日から放送されます。