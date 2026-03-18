桜田ひより＆吉川愛、9と3/4番線でレイブンクロー＆スリザリンの制服姿を披露「生徒になった気分」
俳優の桜田ひより（23）、吉川愛（26）が18日、東京・ワーナーブラザーススタジオツアー東京 ーメイキング・オブ・ハリー・ポッターで行われた、特別企画「ホグワーツからの招待状」オープニングセレモニーに参加した。
【全身ショット】レイブンクロー＆スリザリンの制服姿の吉川愛＆桜田ひより
『ハリー・ポッター』シリーズの大ファンで、スタジオツアー東京アンバサダーを務める桜田と吉川。9と3/4番線で行われたセレモニーには、桜田がレイブンクロー、吉川がスリザリンの制服姿で登場し「生徒になった気分」とにっこり。
『賢者の石』を初めて観たときのことを聞かれると、「生まれたときにはすでに公開されていた」という桜田。「お父さんと初めて観たときは、音楽に圧倒されて一気に世界に引き込まれたのを覚えています。自分と同い年くらいの登場人物が一生懸命で、キラキラした時間を楽しんでいた記憶があります」と思い返す。
吉川は母が観せてくれたそうで「小さい頃に魔法が大好きで、魔法を使ってみたいという夢を持っていて。その時に見せてくれたのが『賢者の石』でした。どんどん魔法が使えるようになる姿とか、キャラクターの個性がすごくいとおしくて。そのあとのシリーズも全部見ました」と思い出を語っていた。
最後にはホグワーツ特急の“乗車チケット”をイメージした特大ケーキが登場。「すご〜い！」「かわいい〜！」と2人も大興奮していた。
映画『ハリー・ポッター』シリーズの制作の裏側を体験できる同施設では、シリーズ第一作『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念してきょう18日から9月6日までの期間限定で特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催。ハリーがホグワーツ魔法魔術学校で初めて体験した驚きと興奮に満ちた日々を、名シーンにまつわる展示や演出を通じて、物語をたどるように追体験することができる。
【全身ショット】レイブンクロー＆スリザリンの制服姿の吉川愛＆桜田ひより
『ハリー・ポッター』シリーズの大ファンで、スタジオツアー東京アンバサダーを務める桜田と吉川。9と3/4番線で行われたセレモニーには、桜田がレイブンクロー、吉川がスリザリンの制服姿で登場し「生徒になった気分」とにっこり。
吉川は母が観せてくれたそうで「小さい頃に魔法が大好きで、魔法を使ってみたいという夢を持っていて。その時に見せてくれたのが『賢者の石』でした。どんどん魔法が使えるようになる姿とか、キャラクターの個性がすごくいとおしくて。そのあとのシリーズも全部見ました」と思い出を語っていた。
最後にはホグワーツ特急の“乗車チケット”をイメージした特大ケーキが登場。「すご〜い！」「かわいい〜！」と2人も大興奮していた。
映画『ハリー・ポッター』シリーズの制作の裏側を体験できる同施設では、シリーズ第一作『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念してきょう18日から9月6日までの期間限定で特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催。ハリーがホグワーツ魔法魔術学校で初めて体験した驚きと興奮に満ちた日々を、名シーンにまつわる展示や演出を通じて、物語をたどるように追体験することができる。