【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#12

【連載初回】オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらない

アルバム『ウィズ・ザ・ビートルズ』（1963年11月22日）

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これまで紹介してきたアルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』は、イギリスで売れに売れることとなる。

ヒットチャート（メロディーメーカー）で1963年5月に1位となり、そこから何と30週も1位に居座り続ける。

要するに、70年代の日本における井上陽水（この人も大のビートルズ好き）『氷の世界』のような無双状態になったのだ。

ただ『氷の世界』は通算35回1位になったが、カーペンターズやかぐや姫に奪われて何度か陥落し、何度も復活している（それはそれですごいが）。対して『プリーズ〜』は30週「連続」の1位なのだ。

さらにすごいのは、その『プリーズ〜』を押しのけて1位となるのが、今日からご紹介するセカンドアルバム『ウィズ・ザ・ビートルズ』だということ。まぁ大変。

このアルバムといえば、このジャケット。以降、ビートルズのジャケットは名作揃い。特にイギリス発のオリジナルアルバムについては、駄作一つもなし。本当に。

というジャケットをよく見つめてほしい。ジョンの顔がいちばん大きくデザインされている。そう、このアルバムは、顔の大きさの通り、ジョンの色がとても強いアルバムである。

ジョンがリードボーカルを担当するのが6曲なのに比べ、ポールはたった3曲で、これは何とジョージと同じという少なさ（残りはリンゴ1曲と、ジョン＆ポール1曲）。つまりは「ジョン・レノン・ウィズ・ザ・ビートルズ」の趣さえある。

深読みかも知れないが、このような事実と、ジャケットにおける顔面面積比率は、どうもリンクしているように感じるのだけれど。

あと、個人的には「何だかガチャガチャした音のアルバム」。前作の経験を経て、音楽的に少し成熟して、さまざまなアイデアや実験を試み始めるのだが、それらが未整理で、とっ散らかっている。

そんなガチャガチャした舞台の上で、ジョン・レノンがシャウトしまくるアルバムという印象が強いのだ。

ジャケット話に戻ると、さすがに完成度が高いと思われたのだろう、翌年（ほぼ）同じジャケットを使ったアルバムが（実質的）デビューアルバムとして、アメリカと日本で発売される（収録曲は『ウィズ〜』と異なる）。アメリカ盤のタイトルは有名な『ミート・ザ・ビートルズ』なのだが、日本版のタイトルがいい。いまにも人気が爆発しそうな感じが漂ってくるではないか。その名も──『ビートルズ！』。

▽スージー鈴木（音楽評論家） 1966年、大阪府東大阪市生まれ。早大政治経済学部卒業後、博報堂に入社。在職中から音楽評論家として活動し、10冊超の著作を発表。2021年、55歳になったのを機に同社を早期退職。主な著書に「中森明菜の音楽1982−1991」「〈きゅんメロ〉の法則」「サブカルサラリーマンになろう」など。半自伝的小説「弱い者らが夕暮れて、さらに弱い者たたきよる」も話題に。最新刊「日本ポップス史 1966-2023: あの音楽家の何がすごかったのか」が11月に発売予定。ラジオDJとしても活躍中。