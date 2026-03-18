土屋太鳳＆佐藤勝利主演『ボーダレス』追加キャストに優香、横田栄司 田中幸太朗は“タイプロ”ファン「最初から最後まで楽しみに…」
俳優の土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利が主演し、4月8日からスタートするテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜 後9：00）の新たな出演者として優香、横田栄司、田中幸太朗の出演が決定した。さらに北大路欣也、井ノ原快彦も含めた全メインキャストのキャラクタービジュアルも解禁した。
【写真】わちゃわちゃ笑顔がかわいい！新競技・立道に挑むtimelesz
今作の脚本は『踊る大捜査線』『教場』（ともにフジテレビ系）で知られる君塚良一氏が担当。複数の地域にまたがる事件が起きた場合、広域指定事件に指定され、双方の捜査機関が協力して事件を解決することになるが、ここで生まれるのが警視庁vs所轄、警視庁vs他道府県の警察本部との“縄張り争い”。この状況を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めたのが“爆走する捜査本部”＝「移動捜査課」。
捜査本部、取調室、留置施設、そして災害派遣支援物資輸送車といった複数の役割を持ったトラックを駆って、事件現場へと爆走する「移動捜査課」。特に捜査本部となる1号車はいろいろな意味を込めて、内外から「一番星」と呼ばれ、その縦横無尽に動き回る“一番星”を取り仕切る「移動捜査課」の“ワケあり”な7人の刑事たちの活躍を描く。
移動捜査課において、土屋演じる桃子と並ぶ、もう1人の女性刑事・天尾美青（あまお・みお）を優香が演じる。美青は、知的でクールな理論派。新人刑事の蕾（佐藤）からは「姉さん」と呼んで慕われる“姉御肌”な女性刑事だ。そして横田が演じるのは、ニヒルなベテラン刑事の須黒半次（すぐろ・はんじ）。経験豊富な取り調べのプロで、硬軟を使い分けて、さまざまな犯人を落としていく。民放の連続ドラマのレギュラー出演は初となる。
そして田中が演じるのが、捜査本部車のドライバーで、整備を担当する白鳥浩志（しらとり・こうじ）。「人はウソをつくが、メカはウソをつかない。人は裏切るが、メカは裏切らない。筋肉も裏切らない」が信条で、無口というかほとんど喋らない人物。「移動捜査課」が郊外で宿泊する時はキャンプを設営し、シェフとして料理をふるまう、多才なキャラクターだ
チームメンバー7人の解禁とともに公開されたキャラクタービジュアルでは、各ソロショットの横に、そのキャラを象徴するような印象的なワードが…。桃子には「生かしてくれたこの命、捜査に捧げなきゃ」、蕾には、「一番星、なめんなよ！」など、ドラマの中でどんな意味を持っていくのかにも注目だ。
■キャストコメント
▼優香
――企画書、台本を読まれた時の感想をお聞かせください
最初に読んだ時からすごくワクワクしました！ 7人の個性も年齢もバラバラで、それぞれに過去があって…でもそのバラバラな人たちが1つになって事件を解決していくというスタイルが、刑事ドラマすぎず、ちょっとアットホームな感じもして、トラックという狭い空間の中で物語が進行していくというのが、すごくいいなと感じたんです。そして7人のチームワークの良さが徐々に積み重なっていくのが想像できて、それもまたワクワクしました。トラックの中で、というのもとても斬新。どうやって撮るんだろうって気になっています（笑）。
――優香さんが演じる天尾美青はどんな人物で、どんな風に演じたいと考えていますか？
美青はみんなから「姉さん」って呼ばれるキャラなんですけど、私自身は末っ子気質であまり「姉さん」って言われるタイプではないので、今回の役は少し新しいチャレンジでもあります。みんなを引っ張っていく、頼られるような人物でもあり、みんなの気持ちも明るくさせるような人物でもあるので、いろんな顔を出せたらいいなと思っています。
――主演の土屋太鳳さん、佐藤勝利さんの印象や今後の撮影で楽しみにされていることは？
お2人とも初めての共演なんですけど、太鳳ちゃんはすごくストイックで真面目な印象。そんな真面目な部分をちょっと崩せるように、楽しんで一緒にできたらいいなと思っています。あと、とても運動神経がいいですよね！ 私はすごく怠けているので、運動のことをいろいろ聞いて、太鳳ちゃんを見習いながら頑張れたらいいな（笑）。佐藤勝利さんも先ほどもごあいさつに来てくださって、ちょっとお会いしたんですけど、とても真面目な青年という印象です。ドラマにみんなでおにぎりを食べるシーンが出てくるんですけど、それがすごくおいしそうだし、楽しそうなんです。ちょっとほっこりするシーンになると思うので、そこはとても楽しみ。家族のようにチームワークよく、皆さんとできたらいいなと思っています。
――では最後に、楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします
刑事ドラマではありますが、そこまでガチガチに刑事ドラマ！というわけではなく、すごく見やすい作品になると思います。一話完結で、それぞれのキャラクターも素敵で面白いので、楽しんで見ていただけると思います。どうぞよろしくお願いします！
▼横田栄司
――企画書、台本を読まれた時の感想をお聞かせください
実は民放の連続ドラマのレギュラーが初めてということで、最初は少し荷が重く感じたのですが、やはりテレビ朝日の水曜9時枠というのは自分ももちろん大好きですが、父がとにかく大好きで。リアルタイムはもちろん、再放送でもずっと見ているような父親なので、今回の出演は親孝行になるかなと思ってはいます。企画書をいただいて読んだ時は、【一番星】というトラックの設定にもワクワクしましたし、君塚良一さんが脚本を手掛けられるということで、絶対面白いだろうな、と確信しました。その後、送っていただいた台本を読んだら、1ページ読むごとに「やりたいな」「面白いな」という思いが強くなり、物語にもすごく引き込まれました。
――横田さんが演じる須黒半次はどんな人物で、どんな風に演じたいと考えていますか？
須黒は今回のメンバーの中では北大路欣也さん演じる緑川を除くと一番上。いつのまにかそういう年齢になったということで、なるべく落ち着いて演じたいとは思っているのですが…（笑）。とにかく君塚さんが書く脚本が面白いので、そこに書かれていることを忠実にやる、そして共演者の皆さんや監督と相談しながら、深みのある文鎮のようなおじさんにしたいな、と考えています。
今回の登場人物にはみんなそれぞれにバックグラウンドがあって、一筋縄ではいかないような人生を歩んできている――そういう「匂い」みたいなものを須黒からも出せると、もっと面白くなるんじゃないかと思っています。
――主演の土屋太鳳さん、佐藤勝利さんの印象や今後の撮影で楽しみにされていることは？
土屋太鳳さんにお会いするのは『下町ロケット』で阿部寛さんの娘役をやっていた頃以来だったので、あまりに印象が変わっていて、とてもいい意味で豹変されていたので、感動しました。佐藤勝利さんはストイックというか、紳士で真面目で、なんというか気品があって、いるだけで空気が凛とするような雰囲気がありますよね。
井ノ原快彦さんも含め、すごく温かいメンバーばかりのチームになりそうですし、トラックの中のシーンの撮影なども非常に楽しみです。一番はやはり、共演したことのある役者さんが1人もいないので、そういう新しい出会いや現場でのちょっとした工夫など、そういったことをできるのがとても楽しみです。
また、以前、北大路さんにお腹を切って解剖してもらう役をやったことがありまして、その時に「またどこかでお会いしましょう」と言っていただけたのがすごくうれしかったんです。今回、北大路さんにそのお話をできるチャンスがあればいいなと思っています（笑）。
――では最後に、楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします
映画界には「潜水艦映画にハズレなし」という言葉があります。今回は潜水艦ではなくトラックですが、密室の中で行われる、君塚良一さんの良質なサスペンスであり、コメディーでもあるこの作品を、共演者の皆さん、スタッフの皆さんのお力を借りて、大人が楽しめるエンターテインメントにしていきたいと思っております。ぜひ楽しみにお待ちください！
▼田中幸太朗
――企画書、台本を読まれた時の感想をお聞かせください
連続ドラマのレギュラーキャストは久々なので、率直にすごくうれしかったです。共演者の皆さんと作り上げていく、という一体感があるのが久しぶりなので、頑張らなきゃという気持ちでいっぱいです。
車を題材にしているというのもワクワクしますし、キャラクターの名前を見ていただいてもわかる通り、色分けされていて、ちょっとスーパー戦隊シリーズっぽいところもあるんです。僕は『爆竜戦隊アバレンジャー』で仲代壬琴／アバレキラー役をやった時に、スーツカラーが白だったんですが、今回の役名も「白鳥」ということで、ちょっと親近感を抱いています。
――田中さんが演じる白鳥浩志はどんな人物で、どんな風に演じたいと考えていますか？
僕が演じる白鳥は、みんなのご飯を作ったり、トラックを運転したり、と「みんなに命を預けてもらっている」という役割が強いのかな、という意識を持っています。機械だけを信じているという面もあって、それは過去に何か裏切られた経験があるのかな、とか。心の芯の部分でそういう柱みたいなものは入れておこうかなと思っています。
――主演の土屋太鳳さん、佐藤勝利さんの印象や今後の撮影で楽しみにされていることは？
土屋さんは『るろうに剣心』のイメージが強く、本当に殺陣の上手い俳優さんだと思っています。たぶん、女性の中でNo.1なんじゃないかと思うくらいなので、この作品でもそういうシーンがあったらいいなと思っちゃいますね。
佐藤さんは、僕も『timelesz project』（タイムレスプロジェクト）を最初から最後まで楽しみに見ていた1人だったので、共演が決まった時はめちゃめちゃうれしかったです（笑）。思わずお会いした時に、「タイプロ見てました！」って言っちゃいました（笑）。こんなおじさんに言われてびっくりしたと思うんですけどね（笑）！
劇中でもキャンプだったり、みんなでご飯を食べたりするシーンも出てきて、そういう“チーム感”みたいなものがすごく大事な作品になっていくと思うので、たくさんコミュニケーションとってやっていけたらと思っています。
――では最後に、楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします
正統派な刑事ドラマでありつつ、その中にコミカルな部分や主人公2人の恋模様なども織り交ぜられて、見逃せない部分がたくさんあると思います。そしてその中でも、トラック【一番星】で現場に乗り込んでいくシーンは迫力もあるシーンになっていくと思いますので、僕自身も楽しみですし、皆さんにも楽しみにしていただけたらと思います！
【写真】わちゃわちゃ笑顔がかわいい！新競技・立道に挑むtimelesz
今作の脚本は『踊る大捜査線』『教場』（ともにフジテレビ系）で知られる君塚良一氏が担当。複数の地域にまたがる事件が起きた場合、広域指定事件に指定され、双方の捜査機関が協力して事件を解決することになるが、ここで生まれるのが警視庁vs所轄、警視庁vs他道府県の警察本部との“縄張り争い”。この状況を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めたのが“爆走する捜査本部”＝「移動捜査課」。
移動捜査課において、土屋演じる桃子と並ぶ、もう1人の女性刑事・天尾美青（あまお・みお）を優香が演じる。美青は、知的でクールな理論派。新人刑事の蕾（佐藤）からは「姉さん」と呼んで慕われる“姉御肌”な女性刑事だ。そして横田が演じるのは、ニヒルなベテラン刑事の須黒半次（すぐろ・はんじ）。経験豊富な取り調べのプロで、硬軟を使い分けて、さまざまな犯人を落としていく。民放の連続ドラマのレギュラー出演は初となる。
そして田中が演じるのが、捜査本部車のドライバーで、整備を担当する白鳥浩志（しらとり・こうじ）。「人はウソをつくが、メカはウソをつかない。人は裏切るが、メカは裏切らない。筋肉も裏切らない」が信条で、無口というかほとんど喋らない人物。「移動捜査課」が郊外で宿泊する時はキャンプを設営し、シェフとして料理をふるまう、多才なキャラクターだ
チームメンバー7人の解禁とともに公開されたキャラクタービジュアルでは、各ソロショットの横に、そのキャラを象徴するような印象的なワードが…。桃子には「生かしてくれたこの命、捜査に捧げなきゃ」、蕾には、「一番星、なめんなよ！」など、ドラマの中でどんな意味を持っていくのかにも注目だ。
■キャストコメント
▼優香
――企画書、台本を読まれた時の感想をお聞かせください
最初に読んだ時からすごくワクワクしました！ 7人の個性も年齢もバラバラで、それぞれに過去があって…でもそのバラバラな人たちが1つになって事件を解決していくというスタイルが、刑事ドラマすぎず、ちょっとアットホームな感じもして、トラックという狭い空間の中で物語が進行していくというのが、すごくいいなと感じたんです。そして7人のチームワークの良さが徐々に積み重なっていくのが想像できて、それもまたワクワクしました。トラックの中で、というのもとても斬新。どうやって撮るんだろうって気になっています（笑）。
――優香さんが演じる天尾美青はどんな人物で、どんな風に演じたいと考えていますか？
美青はみんなから「姉さん」って呼ばれるキャラなんですけど、私自身は末っ子気質であまり「姉さん」って言われるタイプではないので、今回の役は少し新しいチャレンジでもあります。みんなを引っ張っていく、頼られるような人物でもあり、みんなの気持ちも明るくさせるような人物でもあるので、いろんな顔を出せたらいいなと思っています。
――主演の土屋太鳳さん、佐藤勝利さんの印象や今後の撮影で楽しみにされていることは？
お2人とも初めての共演なんですけど、太鳳ちゃんはすごくストイックで真面目な印象。そんな真面目な部分をちょっと崩せるように、楽しんで一緒にできたらいいなと思っています。あと、とても運動神経がいいですよね！ 私はすごく怠けているので、運動のことをいろいろ聞いて、太鳳ちゃんを見習いながら頑張れたらいいな（笑）。佐藤勝利さんも先ほどもごあいさつに来てくださって、ちょっとお会いしたんですけど、とても真面目な青年という印象です。ドラマにみんなでおにぎりを食べるシーンが出てくるんですけど、それがすごくおいしそうだし、楽しそうなんです。ちょっとほっこりするシーンになると思うので、そこはとても楽しみ。家族のようにチームワークよく、皆さんとできたらいいなと思っています。
――では最後に、楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします
刑事ドラマではありますが、そこまでガチガチに刑事ドラマ！というわけではなく、すごく見やすい作品になると思います。一話完結で、それぞれのキャラクターも素敵で面白いので、楽しんで見ていただけると思います。どうぞよろしくお願いします！
▼横田栄司
――企画書、台本を読まれた時の感想をお聞かせください
実は民放の連続ドラマのレギュラーが初めてということで、最初は少し荷が重く感じたのですが、やはりテレビ朝日の水曜9時枠というのは自分ももちろん大好きですが、父がとにかく大好きで。リアルタイムはもちろん、再放送でもずっと見ているような父親なので、今回の出演は親孝行になるかなと思ってはいます。企画書をいただいて読んだ時は、【一番星】というトラックの設定にもワクワクしましたし、君塚良一さんが脚本を手掛けられるということで、絶対面白いだろうな、と確信しました。その後、送っていただいた台本を読んだら、1ページ読むごとに「やりたいな」「面白いな」という思いが強くなり、物語にもすごく引き込まれました。
――横田さんが演じる須黒半次はどんな人物で、どんな風に演じたいと考えていますか？
須黒は今回のメンバーの中では北大路欣也さん演じる緑川を除くと一番上。いつのまにかそういう年齢になったということで、なるべく落ち着いて演じたいとは思っているのですが…（笑）。とにかく君塚さんが書く脚本が面白いので、そこに書かれていることを忠実にやる、そして共演者の皆さんや監督と相談しながら、深みのある文鎮のようなおじさんにしたいな、と考えています。
今回の登場人物にはみんなそれぞれにバックグラウンドがあって、一筋縄ではいかないような人生を歩んできている――そういう「匂い」みたいなものを須黒からも出せると、もっと面白くなるんじゃないかと思っています。
――主演の土屋太鳳さん、佐藤勝利さんの印象や今後の撮影で楽しみにされていることは？
土屋太鳳さんにお会いするのは『下町ロケット』で阿部寛さんの娘役をやっていた頃以来だったので、あまりに印象が変わっていて、とてもいい意味で豹変されていたので、感動しました。佐藤勝利さんはストイックというか、紳士で真面目で、なんというか気品があって、いるだけで空気が凛とするような雰囲気がありますよね。
井ノ原快彦さんも含め、すごく温かいメンバーばかりのチームになりそうですし、トラックの中のシーンの撮影なども非常に楽しみです。一番はやはり、共演したことのある役者さんが1人もいないので、そういう新しい出会いや現場でのちょっとした工夫など、そういったことをできるのがとても楽しみです。
また、以前、北大路さんにお腹を切って解剖してもらう役をやったことがありまして、その時に「またどこかでお会いしましょう」と言っていただけたのがすごくうれしかったんです。今回、北大路さんにそのお話をできるチャンスがあればいいなと思っています（笑）。
――では最後に、楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします
映画界には「潜水艦映画にハズレなし」という言葉があります。今回は潜水艦ではなくトラックですが、密室の中で行われる、君塚良一さんの良質なサスペンスであり、コメディーでもあるこの作品を、共演者の皆さん、スタッフの皆さんのお力を借りて、大人が楽しめるエンターテインメントにしていきたいと思っております。ぜひ楽しみにお待ちください！
▼田中幸太朗
――企画書、台本を読まれた時の感想をお聞かせください
連続ドラマのレギュラーキャストは久々なので、率直にすごくうれしかったです。共演者の皆さんと作り上げていく、という一体感があるのが久しぶりなので、頑張らなきゃという気持ちでいっぱいです。
車を題材にしているというのもワクワクしますし、キャラクターの名前を見ていただいてもわかる通り、色分けされていて、ちょっとスーパー戦隊シリーズっぽいところもあるんです。僕は『爆竜戦隊アバレンジャー』で仲代壬琴／アバレキラー役をやった時に、スーツカラーが白だったんですが、今回の役名も「白鳥」ということで、ちょっと親近感を抱いています。
――田中さんが演じる白鳥浩志はどんな人物で、どんな風に演じたいと考えていますか？
僕が演じる白鳥は、みんなのご飯を作ったり、トラックを運転したり、と「みんなに命を預けてもらっている」という役割が強いのかな、という意識を持っています。機械だけを信じているという面もあって、それは過去に何か裏切られた経験があるのかな、とか。心の芯の部分でそういう柱みたいなものは入れておこうかなと思っています。
――主演の土屋太鳳さん、佐藤勝利さんの印象や今後の撮影で楽しみにされていることは？
土屋さんは『るろうに剣心』のイメージが強く、本当に殺陣の上手い俳優さんだと思っています。たぶん、女性の中でNo.1なんじゃないかと思うくらいなので、この作品でもそういうシーンがあったらいいなと思っちゃいますね。
佐藤さんは、僕も『timelesz project』（タイムレスプロジェクト）を最初から最後まで楽しみに見ていた1人だったので、共演が決まった時はめちゃめちゃうれしかったです（笑）。思わずお会いした時に、「タイプロ見てました！」って言っちゃいました（笑）。こんなおじさんに言われてびっくりしたと思うんですけどね（笑）！
劇中でもキャンプだったり、みんなでご飯を食べたりするシーンも出てきて、そういう“チーム感”みたいなものがすごく大事な作品になっていくと思うので、たくさんコミュニケーションとってやっていけたらと思っています。
――では最後に、楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします
正統派な刑事ドラマでありつつ、その中にコミカルな部分や主人公2人の恋模様なども織り交ぜられて、見逃せない部分がたくさんあると思います。そしてその中でも、トラック【一番星】で現場に乗り込んでいくシーンは迫力もあるシーンになっていくと思いますので、僕自身も楽しみですし、皆さんにも楽しみにしていただけたらと思います！