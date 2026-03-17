ドラマ『再会』最終話で犯人が覆る急展開！主人公・竹内涼真の“まさかの思い込み”が明らかに

3月17日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』最終話では、飛奈淳一（竹内涼真）の“ある思い込み”が判明する展開に。確定したはずの犯人が覆る大どんでん返しが描かれた。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】淳一は発砲していない!? 南良が解き明かす23年前の真実

◆淳一の罪が覆る急展開！

23年前、小学生だった淳一は、撃たれて殉職した清原圭介（瀬戸康史）の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見。遺体の近くには強盗事件の犯人・大島伸和（白石直也）がおり、淳一は和雄の拳銃を拾って大島を撃ち、自身の中で“一生消えない罪”として抱え続けることになった。

しかし最終話では、刑事の南良理香子（江口のりこ）が、このとき使用したという和雄の拳銃を調べたことで事態が一転する。発砲されたと思われる回数と、残りの銃弾数が合わなかったのだ。

そしてその後、淳一と南良は“身近に潜んでいた真犯人”のもとへ。

そこで南良は、23年前に淳一が和雄の遺体を発見したとき、大島のほかにもう1人共犯者がいたと推理する。そしてその共犯者こそが、和雄を撃った“真犯人”であると言い放った。

さらに、“ある決定的な証拠”を掴んでいた南良は、淳一が大島を撃ったというのも思い込みだと推理を展開。

本当は淳一が銃を構えたタイミングで近くに隠れていた真犯人が大島に発砲するも、淳一はその音を聞いて自分が撃ったと思い込んでしまったのだと予想した。そして、淳一が一度現場を離れた隙に、真犯人が自分の拳銃と和雄の拳銃を入れ替えたのだと南良は推測する。

こうして淳一の発砲だけでなく、和雄を撃った犯人すら別の人物だったことが明らかに。犯行を暴かれた真犯人は、醜悪な本性を露わにし、大どんでん返しの最終話となっていた。