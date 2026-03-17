Wing Teenの新作ブラトップ登場！ティーンの悩みに寄り添う快適インナー

ティーン世代の毎日に寄り添うインナーとして注目されているブラトップ。そんな中、「Wing Teen（ウイング ティーン）」から、人気シリーズをベースにした新商品［シンクロブラトップ for Teen］が登場しました。成長期の体型に合わせた設計で、ラクな着ごこちとフィット感を両立♡制服や私服にも合わせやすく、毎日快適に過ごせるよう考えられたブラトップです。中高生のリアルな声をもとに開発された新しいインナーの魅力をチェックしてみましょう。

ティーンの声から生まれたブラトップ

ワコールの調査によると、約45％の中高生がブラトップを持っていることがわかっています。

「つけごこちがラク」「ブラと肌着を1枚にまとめられる」といったメリットがある一方、「カップのフィット感が弱い」「カップがズレ上がる」といった悩みも寄せられていました。

「Wing Teen」はそんなリアルな声に向き合い、“ブラトップの好きなところはそのままに、嫌いなところを減らす”という考えから新商品を企画。

累計出荷枚数200万枚（※2）を突破した人気シリーズ［シンクロブラトップ］をベースに、中高生の体型や成長段階に合わせた設計へと見直しました。

（※1）調査期間：2025年3月24日～31日 調査対象：女性107名（13～18歳） 調査方法：ワコール調査

（※2）2019年4月～2025年12月［シンクロブラトップ］シリーズ合計

Maison de FLEUR×ポケピース初コレクション♡大人可愛い限定アイテム

成長期のバストを支える機能設計

①ティーン用パッドで自然なシルエット

②ラクなのにズレにくく、背中のラインすっきり

［シンクロブラトップ for Teen］は、シリーズの特長であるアンダーゴムを使わない仕様を継承。

ストレッチ素材でやさしくフィットするため、しめつけ感を軽減しながらズレ上がりにくい設計になっています。

また、左右一体型のティーン用成型カップを採用。バストに自然にフィットし、カップ上辺が浮きにくくパカパカしにくいのもポイントです。

さらに背中のラインをフラットに仕上げているため、制服やTシャツの上からでもすっきりとしたシルエットに。

③さらっと快適

身生地には吸放湿性のある綿混率の高い素材を使用し、さらっと快適な肌ざわりを実現。

④アウターと着合わせしやすい

高めのネックラインで胸もとが見えにくく、ストラップは調節可能なので、アウターライクな着こなしにも対応します。

バスト全体が大きくなるSTEP3から、大人のバストに近づくAFTER STEPまでをカバーし、成長期のバストをやさしく支える設計です。

商品概要

［シンクロブラトップ for Teen］

価格：2,860円（税込）

全国の取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで販売中です。

サイズ：S／M／L／LL(カラー：BL／IV)

成長期に寄り添う快適インナー♡

ティーン世代の体は日々変化していくもの。だからこそ、成長段階に合ったインナー選びが大切です。

［シンクロブラトップ for Teen］は、ラクな着ごこちとフィット感を両立し、毎日の学校生活やお出かけを快適にサポートしてくれる一枚♡

シンプルで使いやすいデザインなので、初めてのブラトップにもぴったり。快適さと安心感を叶える新しいインナーとして、ぜひチェックしてみてください♪