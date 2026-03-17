『葬送のフリーレン』第2期第9話「ヒンメルの自伝」あらすじ＆先行場面カット公開！
1月16日（金）より放送中の『葬送のフリーレン』第2期の第9話（通算37話）の先行場面カットが公開された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、いよいよ1月16日より毎週金曜よる11時、日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送。
第1期も毎週金曜の同枠で放送された『葬送のフリーレン』。老若男女幅広いファン・視聴者をテレビにくぎ付けにし、フリーレンたちの旅路が見守られた。そして1月16日から毎週金曜夜に帰ってくる。
そしてこのたび、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第9話（通算37話）「ヒンメルの自伝」のあらすじと、先行場面カットが公開された。
第37話では、ゲナウたちと分かれたフリーレンたちが、危険な竜の群れに襲われる村や、広大な湖などを訪れる。舟代を賄うために引き受けた依頼で ”ヒンメルの自伝” を探すことになるが、はたしてその自伝は本物なのか……？ 先週のバトル回とは打って変わって、『葬送のフリーレン』らしく ”人の心に触れる” 、そんな様子が描かれる第37話「ヒンメルの自伝」に乞うご期待。
＜第9話「ヒンメルの自伝」あらすじ＞
竜の群れの脅威に苛まれるも故郷を捨てようとしない男の村。そして広大な湖・コリドーア湖の港町。旅の途中、さまざまな場所を訪れるフリーレンたち。コリドーア湖で渡し舟に乗ろうにも舟代が足らず、船頭から交換条件を持ち掛けられる。それは島の修道院に眠っている ”ヒンメルの自伝” を見つけることだった。
＞＞＞第9話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
『葬送のフリーレン』第2期は、毎週金曜よる11：00より日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送中。尚、今回の第37話は通常編成と異なり、よる11：10より放送となるのでご注意を。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。ますます盛り上がりを見せている。
第1期も毎週金曜の同枠で放送された『葬送のフリーレン』。老若男女幅広いファン・視聴者をテレビにくぎ付けにし、フリーレンたちの旅路が見守られた。そして1月16日から毎週金曜夜に帰ってくる。
そしてこのたび、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第9話（通算37話）「ヒンメルの自伝」のあらすじと、先行場面カットが公開された。
第37話では、ゲナウたちと分かれたフリーレンたちが、危険な竜の群れに襲われる村や、広大な湖などを訪れる。舟代を賄うために引き受けた依頼で ”ヒンメルの自伝” を探すことになるが、はたしてその自伝は本物なのか……？ 先週のバトル回とは打って変わって、『葬送のフリーレン』らしく ”人の心に触れる” 、そんな様子が描かれる第37話「ヒンメルの自伝」に乞うご期待。
＜第9話「ヒンメルの自伝」あらすじ＞
竜の群れの脅威に苛まれるも故郷を捨てようとしない男の村。そして広大な湖・コリドーア湖の港町。旅の途中、さまざまな場所を訪れるフリーレンたち。コリドーア湖で渡し舟に乗ろうにも舟代が足らず、船頭から交換条件を持ち掛けられる。それは島の修道院に眠っている ”ヒンメルの自伝” を見つけることだった。
＞＞＞第9話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
『葬送のフリーレン』第2期は、毎週金曜よる11：00より日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送中。尚、今回の第37話は通常編成と異なり、よる11：10より放送となるのでご注意を。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
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