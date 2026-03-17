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鉄人・金本知憲、半年続く“首からのしびれ”を告白「腕が上がらない日もある」下柳剛の紹介で整体院へ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者、角田紀臣氏のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が「【腕が上がらない原因】肩関節のズレと癒着が関係していた【金本知憲さん】」と題した動画を公開。元プロ野球選手の金本知憲氏がゲストとして登場し、半年ほど続いているという体の不調を明かした。



動画の冒頭、スペシャルゲストとして金本氏が登場。さらに元プロ野球選手の下柳剛氏も現れ、スタジオは豪華な顔ぶれとなった。下柳氏が以前、同チャンネルで施術を受けたことがきっかけとなり、金本氏に「ええよ」と勧めたという。金本氏は、元プロ野球選手の宮本慎也氏にも意見を求めた上で、再度下柳氏に確認したと明かし、「ダブルチェックですね」と笑いを誘った。



現在の体の悩みについて問われた金本氏は、「今は首と左肩」と告白。「この半年くらいずっと首からしびれがあって」「1日の中でも時間帯によって違う」と、腕が上がらないほどの日もあると具体的な症状を説明した。



ほかにも、金本氏は小学生の頃からふくらはぎが疲れやすい体質であることも吐露。「ガニ股で歩きがち」であることから、スパイクも外側から減る傾向にあると自己分析した。



「鉄人」の愛称で知られた金本氏の意外な悩みが明かされた今回の動画。後半では、角田氏による本格的な施術の様子が公開されており、レジェンドの体を蝕む痛みの原因が解き明かされていく。