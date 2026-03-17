とにかく明るい安村、母の浮気相手をぶっちゃけ「僕が入っていた…」 中2で訪れた複雑な家庭環境にスタジオ驚がく
ピン芸人・とにかく明るい安村（43）が、テレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜 後11：15）のTVerオリジナル企画「ひとり親で育った芸人」に出演。これまであまり明かしてこなかった、自身の複雑な家庭環境を赤裸々に語った。
【動画】わかる！安村、体温計る時“あるある”披露
安村は、小学4年生の頃に両親の離婚により父子家庭となった。その原因について「母親が出ていきました」「母親が浮気をして…」と回想。
続けて「あんまり言ってないんですけど…」と前置きしつつ、その浮気相手について「（母親の浮気）相手。これあんまり言うと毎回盛り上がらないんで言わないんですけど、僕が入っていた野球少年団の監督」だったと激白。さらに、その監督も既婚者で「W不倫」だったという。
これには、スタジオや共演者から「えー！」「まじで!?」と驚愕の声が上がり、騒然となった。
その後、中学2年生まで父、2人の兄、祖母と暮らしていたが、さらなる転機が訪れる。父が別の女性と再婚し、子どもを授かったことで家を出ることに。祖母も1人暮らしを始めたため、安村は兄とともに、かつて家を出ていった実母のもとで暮らすことになったという。
安村は、当時を振り返り「監督は、（母と）その時まだ付き合っていました。一緒には住んでいなかった」というが、自宅にはよく来ていたと驚きの生活環境を告白。共演者らを圧倒していた。
【動画】わかる！安村、体温計る時“あるある”披露
安村は、小学4年生の頃に両親の離婚により父子家庭となった。その原因について「母親が出ていきました」「母親が浮気をして…」と回想。
続けて「あんまり言ってないんですけど…」と前置きしつつ、その浮気相手について「（母親の浮気）相手。これあんまり言うと毎回盛り上がらないんで言わないんですけど、僕が入っていた野球少年団の監督」だったと激白。さらに、その監督も既婚者で「W不倫」だったという。
その後、中学2年生まで父、2人の兄、祖母と暮らしていたが、さらなる転機が訪れる。父が別の女性と再婚し、子どもを授かったことで家を出ることに。祖母も1人暮らしを始めたため、安村は兄とともに、かつて家を出ていった実母のもとで暮らすことになったという。
安村は、当時を振り返り「監督は、（母と）その時まだ付き合っていました。一緒には住んでいなかった」というが、自宅にはよく来ていたと驚きの生活環境を告白。共演者らを圧倒していた。