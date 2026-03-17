トラジャ中村海人「半年間くらい口聞いてなかった」メンバー告白 和解のきっかけになった大物ミュージシャンも明らかに
【モデルプレス＝2026/03/17】Travis Japanの中村海人が、16日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。半年間喧嘩していたメンバーを明かした。
【写真】中村海人が「半年間くらい口聞いてなかった」トラジャメンバー
この日のスタジオトークで中村は「GLAYのTAKUROさんにグループとしても、個人としてもすごくお世話になっていて」とロックバンドのGLAYのギタリスト・TAKUROとの交流を告白。しかし、TAKUROの自宅に招かれた際、メンバーの川島如恵留と喧嘩中だったそうで「半年間くらい口聞いてなかったんです」と明かすとスタジオから驚きの声が上がった。
そして、TAKUROの自宅の外に空気を吸いに行った中村の元にたまたま川島も現れたといい「TAKUROさんのお家で和解ができたんです」と回想。和解の時の状況について「最初気まずいじゃないですか？でも、なぜかTAKUROさんの優しさも相まって何か歩み寄れるというか。2人とも自然に肩がぶつかるくらいの感じで…『あの時、ごめんね』って自然と言い合えて」と説明していた。
これを受け「どっちからいったの？」と質問が及ぶと、最初中村は「どっちからでもなく…」とリアクションしていたが「大人の如恵留くんからでした」と返答。また、TAKUROは2人の喧嘩を知っていたのかを聞かれ中村は「全く知らないんですよ」と答えたが、松田元太は「TAKUROさんあれ気づいてたぜ？」と言及。「『あそこ何かやってそうだから、俺も間入ってあげようか？』みたいな」とTAKUROが2人喧嘩の仲裁に入ろうかと提案していたことを明かし「お前、先輩んちで喧嘩すんなよ」と中村にツッコんでいた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆中村海人、川島如恵留と喧嘩で「半年間くらい口聞いてなかった」
この日のスタジオトークで中村は「GLAYのTAKUROさんにグループとしても、個人としてもすごくお世話になっていて」とロックバンドのGLAYのギタリスト・TAKUROとの交流を告白。しかし、TAKUROの自宅に招かれた際、メンバーの川島如恵留と喧嘩中だったそうで「半年間くらい口聞いてなかったんです」と明かすとスタジオから驚きの声が上がった。
◆中村海人、川島如恵留との和解を振り返る
そして、TAKUROの自宅の外に空気を吸いに行った中村の元にたまたま川島も現れたといい「TAKUROさんのお家で和解ができたんです」と回想。和解の時の状況について「最初気まずいじゃないですか？でも、なぜかTAKUROさんの優しさも相まって何か歩み寄れるというか。2人とも自然に肩がぶつかるくらいの感じで…『あの時、ごめんね』って自然と言い合えて」と説明していた。
これを受け「どっちからいったの？」と質問が及ぶと、最初中村は「どっちからでもなく…」とリアクションしていたが「大人の如恵留くんからでした」と返答。また、TAKUROは2人の喧嘩を知っていたのかを聞かれ中村は「全く知らないんですよ」と答えたが、松田元太は「TAKUROさんあれ気づいてたぜ？」と言及。「『あそこ何かやってそうだから、俺も間入ってあげようか？』みたいな」とTAKUROが2人喧嘩の仲裁に入ろうかと提案していたことを明かし「お前、先輩んちで喧嘩すんなよ」と中村にツッコんでいた。（modelpress編集部）
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