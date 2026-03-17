不都合な支出は「なかったこと」に　自分を欺きハッピーに生きる禁断の家計簿術

支出と収入を把握し、生活を管理するために大切な家計簿。しかし丁寧に記録をすることで、見たくもない“現実”と向き合うことになるという恐れも……。

Xユーザーの「独楽鳥」さんもそんな悩みを抱えた1人。しかしとある“ハック”を見つけたことで、ハッピーに生きているといいます。

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「家計簿つけ始めたけど、都合の悪い大きな買い物は記録しないことで仮想の黒字生活を送っている」

独楽鳥さんがXに投稿した上記の文章が、10万件を超すいいねを集めるなど、大きな話題となっています。

お金をジャブジャブと使ってしまう生活をしていたあまり、生きていくことがやっとになってきたという独楽鳥さん。お金がなくなる理由を確かめるべく、家計簿をつけ始めました。

最初のころは大きな買い物をしないように注意していたため、そもそも高額な支出がなかったとのことですが、やはり人生に潤いを持たせるためには大きな買い物も必要。ときどき家計簿に高額な支出が登場するように。

一般的には高額の支出が出た際は、別の場所で支出を抑えたり、貯金に回す額を減らしたりするなどして帳尻を合わせますが、独楽鳥さんは違いました。

「このままだと大赤字になる」「危ない！」という感情から、「高額な支出を隠す」道を選ぶことになったのです。

ちなみに直近の大きな買い物は「10万円の海外旅行」とのこと。たしかに家計を大きく揺るがすのに十分な額です。

独楽鳥さんの投稿には「か、家計簿が…死んでる…？！」「つける意味！ww」「何のためにつけてんだwww」といったツッコミが殺到する一方で、「すごくわかる！」「現実見たくないしね」「食事管理で食べ過ぎた日の俺じゃん」といった共感の声も続出しています。

自分相手に不正会計を行う独楽鳥さんは、現在も“仮想の黒字生活”を謳歌中。現在の心境をうかがってみると「黒字で嬉しい！という気持ちです」という真っ直ぐな返答がありました。

ハッピーに過ごしているとのことで「貯金の残高が危なくなるまでは仮想の黒字生活を送ろうかなと思っています」と話しています。

口座の残高。クレカの明細。見たくない現実は山のようにありますが、後々に苦しまないためにもなるべく見ておいた方がいいでしょう。

筆者は家計簿を誤魔化すことは決してしません。大きな買い物には常に「年末ジャンボが当たるかもしれないし」という強い気持ちで向き合っていきます。

＜記事化協力＞

独楽鳥さん（@haiijjiin）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031701.html