『ポメラニアンの赤ちゃん』と投稿したにも関わらず、海外ユーザーから『かわいいタヌキの赤ちゃん』と言われてしまったというポメラニアンさん。

納得せざるをえない、子犬時代のお姿は記事執筆時点で65万回を超えて表示されており、4.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：外国人に『かわいいタヌキの赤ちゃん』と言われた子犬→思わず納得する『赤ちゃん時代』】

海外ユーザーから『かわいいタヌキの赤ちゃん』と言われた犬

Xアカウント『@nagomi_kedama』に投稿されたのは、赤ちゃん時代のポメラニアン「なごみ」ちゃんのお姿。

飼い主さんは、出会ったばかりの頃のなごみちゃんのお姿を事実の通り『ポメラニアンの赤ちゃん』としてXに投稿されたものの…海外ユーザーからは、『違う呼び方』をされることとなった模様。

納得の『子犬時代』に反響

『かわいいタヌキの赤ちゃん』

ふわふわでまん丸なフォルム、現在よりも焦げ色味が強い毛色、つぶらな瞳に黒いお鼻…。海外ユーザーの方の意見に納得せざるを得ない『タヌキの赤ちゃん』っぷりは、あまりにも愛くるしいもの。

別アングルでは、『綿あめ』にも見えるふわっふわのお姿には「天津甘栗」「クマの赤ちゃん」「毛玉」などさまざまなニックネームが寄せられることになったのだそう。

なごみちゃんの可愛すぎる赤ちゃん時代のお姿は多くのユーザーをほっこりと和ませることとなりました。

この投稿には「もふもふ具合がたぬに似てる」「確かに言われてみれば…」「かっわいい…」「犬ではなく毛玉という生き物です」「タヌキ界の新星」「何をしてても可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

立派なレディ毛玉に成長したお姿

立派なレディへと成長したなごみちゃん、もうタヌキとは言わせない…！小さな小さな赤ちゃんから、あざとさMAXの大きな赤ちゃんへと立派に成長を遂げられています。

とにかくチョロいと定評のあるパパさんに可愛い自分を見せつけたり、ママさんの他ワンコへの浮気は絶対に許さないという徹底した監視をしたり…そのお姿はあまりにも愛くるしいもの。

『愛されワンコ』として自信に満ち溢れたなごみちゃんの振る舞いは多くのユーザーに癒しを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@nagomi_kedama」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。