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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、お医者さんにインタビューする動画を公開。51歳の開業医が、自身の年収や貯金額を明かすとともに、「医者いらずの世界を作ってやろうと思ってる」という壮大な夢を語った。



登場したのは、循環器内科の開業医として「東京メディカルクリニック 平和台駅前院」を経営する木島豪さん。18年前に開業した際の資金は「8000万円ぐらい」だったと明かす。



医師を目指したきっかけは、自身の病弱な過去にあるという。子どもの頃は喘息持ちで、発作を起こすと入院することもあった経験から「大きくなったら家族とか、何かあった時にちゃんと対処できるような人になりたいなと思って」と、志した理由を語った。



クリニックの年商は8000万円、自身の年収は「2000（万円）ちょっとぐらい」とのこと。仕事で大変なことについては、インフルエンザやコロナといった感染症の「最前線」にいることだと話す。自身もかかる可能性がある中で、患者に不安を与えないよう「自分が調子悪くても元気でいなきゃいけない」と、その苦労を口にした。



また、将来の夢として「医者いらずの世界を作ってやろうと思ってる」と告白。現代の医療が「あまりにも薬に頼りすぎ」ていると指摘し、「根本的にどうにかなんないのか」と長年考えてきたという。人の体は「口から入るものでできてる」という考えから、食生活をきちんと改善すれば「薬なんか飲まずに済むんじゃないかな」と、その哲学を熱弁した。



最後に貯金額を問われると、「2000万円」と笑顔で回答。病気の最前線で奮闘しながらも、医療のあり方そのものを見つめ直す、壮大なビジョンを持つ医師の姿が印象的な動画となっている。